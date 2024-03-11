عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في الخامسة.. أحمد عمر هاشم: الإعداد للرسول محمد بدأ منذ الصغر

صدى البلد

كشف أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، تفاصيل جديدة عن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشيرا إلى أن هذا النبي فتحت له السموات.
وأضاف أحمد عمر هاشم، أثناء تقديم برنامج يوميات الرسول، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الإعداد للرسول محمد صلى الله عليه وسلم بدأ منذ الصغر، متابعا انه ذلك الامر مع سن الخمس سنوات.
وتابع أن تم شق صدره لاستخراج العلق السوداء والتي هى للشيطان، متابعا انه تمت هذه العملية على أكثر من مرة، وبالتحديد ثلاث مرات آخرها عند رحالة الإسراء والمعراج.

احمد عمر هاشم هيئة كبار العلماء عضو هيئة كبار العلماء رسول الله كبار العلماء قناة صدي البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتذر لشيكابالا.. مفاجأة مدوية حول إمام عاشور خلال لقاء القمة

هل يعود لـ40؟|الدولار يهبط للمرة الخامسة بالبنوك أول رمضان.. وهذا ثمنه الآن

بشاير أول رمضان| تراجع سعر الذهب في الصاغة.. وعيار 21 يسجل مفاجأة

صدمة لجماهير الزمالك.. مدة غياب أحمد سيد زيزو عن الملاعب؟

عقوبة صارمة تهدد الزمالك| تصرف مفاجئ من شيكابالا والسعيد بعد خسارة الكأس.. ماذا حدث بغرفة الملابس؟

بعد خسارة الكأس.. قرار عاجل من مدرب الزمالك بشأن عبد الله السعيد

قرار عاجل من المحكمة في قضية حل نادي الزمالك

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن اللحوم.. وانخفاض جديد في أسعار الزيت والأرز

موضوعات متعلقة

أحمد عمر هاشم: رئيس الجمهورية والإمام الأكبر دائما في نصرة فلسطين وشعبها

ترشيحاتنا

جوردون براون: على المملكة المتحدة الاستعداد للحرب من أجل النمو الاقتصادي

نتنياهو: اتفقت مع بايدن على تدمير حماس والخروح الآمن للمدنيين في رفح

في الخامسة.. أحمد عمر هاشم: الإعداد للرسول محمد بدأ منذ الصغر

أسرار الهجر الجميل في القرآن الكريم .. وزير الأوقاف يوضح

وزير الدفاع الإسرائيلي: إيران تستعد لرعب رمضان

تسبب الوفاة.. حسام موافي: حالة واحدة لشرب المياه تشكل خطورة على الإنسان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك مختلف .. لاميتا فرنجيه تشعل السوشيال ميديا بإطلالة هندية.. شاهد

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

فيلو فارنزوورث.. قصة اختراع جهاز التليفزيون كيف بدأ الأمر؟

لسبب ولا أغرب.. لف مفتاح سيارتك بورق الألومنيوم دائما

فيديو

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

حركات مسيئة.. تطورات أزمة شيكابالا مع جمهور الأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

اﻟﻤﺰﻳﺪ