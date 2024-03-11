في الخامسة.. أحمد عمر هاشم: الإعداد للرسول محمد بدأ منذ الصغر

كشف أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، تفاصيل جديدة عن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشيرا إلى أن هذا النبي فتحت له السموات.

وأضاف أحمد عمر هاشم، أثناء تقديم برنامج يوميات الرسول، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الإعداد للرسول محمد صلى الله عليه وسلم بدأ منذ الصغر، متابعا انه ذلك الامر مع سن الخمس سنوات.

وتابع أن تم شق صدره لاستخراج العلق السوداء والتي هى للشيطان، متابعا انه تمت هذه العملية على أكثر من مرة، وبالتحديد ثلاث مرات آخرها عند رحالة الإسراء والمعراج.