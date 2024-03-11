وسائل إعلام لبنانية: غارات إسرائيلية على الناقورة وعيتا الشعب

أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم الاثنين بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية على مناطق في جنوب لبنان.

وأشار موقع النشرة اللبناني إلى أن الطيران الحربي الاسرائيلي أطلق عددا من الصواريخ الثقيلة على أطراف بلدة عيتا الشعب، كما اغار مستهدفاً بلدة الناقورة.

يأتي ذلك في ظل انتهاكات إسرائيل لسيادة لبنان والتصعيد المستمر بين حزب الله والجيش الإسرائيلي خلال الشهور الماضية منذ الثامن من أكتوبر الماضي ما تسبب في مقتل وإصابة العشرات من الجانبين.