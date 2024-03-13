عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أفضل سيارة كهربائية من BMW في 2024 .. لن تصدق مميزاتها

BMW
BMW

بي إم دبليو ليست جديدة على لعبة السيارات الكهربائية، فقد كانت الشركة في الواقع سريعة جدًا في اعتماد السيارات الكهربائية، وهي تبيع حاليًا سلسلة قوية منها، بدءًا من سيارة iX ذات الحجم الكبير لسيارات الدفع الرباعي وحتى سيارة i7 عالية الأداء، ولكن الآن، تحصل الفئة الخامسة على المعالجة الكهربائية أيضًا – في شكل سيارة BMW i5 الجديدة.

تقدم السلسلة 5 الكهربائية العديد من أوجه التشابه مع نظيراتها التي تعمل بالغاز، وهذا أمر جيد. تتميز سيارة i5 بتصميم داخلي فاخر وأداء سريع بشكل لا يصدق، وإحساس بالأناقة الذي يضع بعض سيارات BMW ذات الشبك الأمامي الكبير في موقف حرج.

تتوفر سيارة i5 موديل 2024 في طرازين - الطراز i5 eDrive40 الأكثر عملية قليلاً والطراز الأكثر متعة i5 M60 (ستضيف سيارة 2025 القادمة طرازًا ثالثًا إلى المجموعة)، لكن يبقى طراو بي إم دبليو i5 M60 هو أفضل سيارات بي إم دبليو، إليك مراجعة وافية للسيارة:

 

التصميم الداخلي

تعد سيارة BMW i5 M60 سيارة جذابة فقد جمعت بين كل الميزات الرائعة في تصميم BMW على مدار السنوات القليلة الماضية بينما تخلصت من الأشياء غير الرائعة. 

الجزء الأمامي من السيارة جذاب وطويل، مع غطاء مائل ومقدمة مسطحة، وفي المقدمة، تتزين بمصابيح أمامية رفيعة ومنقلبة تتناسب مع المصابيح الخلفية النحيفة للغاية. هناك بعض جوانب التصميم التي لا معنى لها تمامًا في السيارة الكهربائية - مثل الشبكات - ولكن محبي السلسلة 5 سيحبون المظهر بشكل عام.

تذكرنا السيارة كثيرًا بـ i7 ولكن بدون الميزات الداخلية التي جعلت i7 تبدو وكأنها مبالغ فيها قليلاً. لا تتوقع وجود تلفزيون 31 بوصة في المقعد الخلفي لسيارة BMW i5 M60. 

في الجزء الأمامي من السيارة، ستحصل على مجموعة أدوات رقمية ضخمة مقاس 12.3 بوصة، بالإضافة إلى شاشة عرض معلومات ترفيهية مقاس 14.9 بوصة، والمقاعد مغطاة بجلد فاخر للغاية، وعجلة القيادة جميلة وسميكة.

تمثل سيارة BMW i5 M60 أفضل ما يمكن أن يكون عليه تصميم الفئة الخامسة؛ سواء من الداخل أو الخارج، إنها سيارة رائعة المظهر.

 

التكنولوجيا والمعلومات والترفيه ومساعدة السائق

تتميز سيارة BMW i5 بشاشة كبيرة في المقدمة لمراقبة العدادات والمعلومات والترفيه، تأتي السيارة مزودة بنظام المعلومات والترفيه iDrive 8.5 من BMW، وتجري بي إم دبليو تجري تحسينات مهمة على البرنامج.

مثل شركات صناعة السيارات الأخرى، قامت شركة BMW بنقل عناصر التحكم في المناخ إلى الشاشة، فمن السهل نسبيًا التحكم في درجة الحرارة من خلال الأزرار الموجودة دائمًا في الجزء السفلي من الشاشة، ولكن بمجرد رغبتك في التحكم في أكثر من مجرد درجة الحرارة، ستحتاج إلى النقر على الشاشة أكثر من مرة. 

علاوة على ذلك، فإن نظام المعلومات والترفيه ليس بالضرورة سريع الاستجابة قدر الإمكان، لذلك في بعض الأحيان، ستنقر على الشاشة وتضطر إلى الانتظار حتى تتفاعل.

سيارة BMW BMW سيارة كهربائية شركة BMW سيارات الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للمرة الثانية| تعديل جديد بموعد امتحانات النقل والإعدادية بسبب أعياد المسيحيين.. تفاصيل

السبب الحقيقي لتعرض اللاعب أحمد رفعت لوعكة صحية.. مشروب مزمن للمصريين

بعد قرار البنك المركزي.. رئيس الوزراء يعلن بشرى سارة بشأن الدولار

شيكابالا في ورطة بسبب اتفاق غير مكتمل مع أمير سعودي |تفاصيل

الجامع الأزهر يؤدي العشاء والتراويح بحضور آلاف المصلين.. بث مباشر

عايزة الشمال وهو رافض.. إحالة قــــ ـاتلة أخيها في التجمع للجنايات

حكم الصيام على جنابة حتى المغرب.. المفتي يحسم الجدل

جداول امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس .. بشرى سارة بشأنها الآن

موضوعات متعلقة

أخبار السيارات| أول تاكسي طائر ومترو تحت الماء.. وأفضل 5 سكوتر للنساء وموتوسيكلات مشتعلة داخل شاحنة

معاها شاحن.. شاهد أصغر سيارة MG (لن تصدق سعرها)

هتوصل في دقيقة.. انطلاق أول تاكسي طائر في العالم

الأغرب.. مترو وشبكة مواصلات كاملة تحت الماء في الهند| كيف تعمل؟

بيع 400 ألف سيارة متصلة: كيا الهند تتخطى الأرقام العالمية

أفضل 5 سكوتر للنساء في 2024: عيشي التجربة

شاهد.. دراجات كهربائية مشتعلة بالنيران داخل شاحنة.. ما السبب؟

السيارات الكهربائية الصينية تتفوق على نظيرتها الأمريكية من حيث الأداء والسعر| مقارنة

ترشيحاتنا

مصر تستحق الأفضل.. تعليمات نارية من حسام حسن للاعبي المنتخب

نريد الحقيقة.. أول تعليق من البابا تواضروس على استشهاد 3 رهبان في جنوب إفريقيا

بعد أنباء انتقاله إلى ريال مدريد.. مبابي مهدد بخسارة جائزتين

المكرّمات من انتصار السيسي لـ صدى البلد: نثني على الجهود المخلصة من أجل الوطن

بالحجاب.. جورجينا رودريجيز تفاجئ الجمهور بإطلالة رمضانية

ست كبيرة.. رد صادم من محمد سامي على اتهامات عفاف شعيب له


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل سر إلهي الحلقة 3 .. الحكم على روجينا بـ7 سنوات سجن

أفضل سيارة كهربائية من BMW في 2024 .. لن تصدق مميزاتها

المداح الحلقة 4.. حمادة هلال في مواجهة ابنه ويحاول فك طلاسم البردية

تحتمس الثالث.. أسس إمبراطورية في التاريخ وكتب عن الفضائيين| خبير أثري يوضح

فيديو

من الثقافي للحشاشين.. أحمد عيد وفتحي عبد الوهاب يستعيدان ذكريات 24 عاما

لم ينجح أحد وعلاقتي بحسام دم.. شيرين عبدالوهاب تروي تفاصيل لأول مرة

هتجيب فلوس كده ودمك مش خفيف|زوج نيللى كريم يفتح النار على رامز جلال

بسمة وهبة ولا إيناس الدغيدي| الأفضل لتقديم شيخ الحارة.. سالى عبدالسلام تجيب بصراحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ