أفضل سيارة كهربائية من BMW في 2024 .. لن تصدق مميزاتها

بي إم دبليو ليست جديدة على لعبة السيارات الكهربائية، فقد كانت الشركة في الواقع سريعة جدًا في اعتماد السيارات الكهربائية، وهي تبيع حاليًا سلسلة قوية منها، بدءًا من سيارة iX ذات الحجم الكبير لسيارات الدفع الرباعي وحتى سيارة i7 عالية الأداء، ولكن الآن، تحصل الفئة الخامسة على المعالجة الكهربائية أيضًا – في شكل سيارة BMW i5 الجديدة.

تقدم السلسلة 5 الكهربائية العديد من أوجه التشابه مع نظيراتها التي تعمل بالغاز، وهذا أمر جيد. تتميز سيارة i5 بتصميم داخلي فاخر وأداء سريع بشكل لا يصدق، وإحساس بالأناقة الذي يضع بعض سيارات BMW ذات الشبك الأمامي الكبير في موقف حرج.

تتوفر سيارة i5 موديل 2024 في طرازين - الطراز i5 eDrive40 الأكثر عملية قليلاً والطراز الأكثر متعة i5 M60 (ستضيف سيارة 2025 القادمة طرازًا ثالثًا إلى المجموعة)، لكن يبقى طراو بي إم دبليو i5 M60 هو أفضل سيارات بي إم دبليو، إليك مراجعة وافية للسيارة:

التصميم الداخلي

تعد سيارة BMW i5 M60 سيارة جذابة فقد جمعت بين كل الميزات الرائعة في تصميم BMW على مدار السنوات القليلة الماضية بينما تخلصت من الأشياء غير الرائعة.

الجزء الأمامي من السيارة جذاب وطويل، مع غطاء مائل ومقدمة مسطحة، وفي المقدمة، تتزين بمصابيح أمامية رفيعة ومنقلبة تتناسب مع المصابيح الخلفية النحيفة للغاية. هناك بعض جوانب التصميم التي لا معنى لها تمامًا في السيارة الكهربائية - مثل الشبكات - ولكن محبي السلسلة 5 سيحبون المظهر بشكل عام.

تذكرنا السيارة كثيرًا بـ i7 ولكن بدون الميزات الداخلية التي جعلت i7 تبدو وكأنها مبالغ فيها قليلاً. لا تتوقع وجود تلفزيون 31 بوصة في المقعد الخلفي لسيارة BMW i5 M60.

في الجزء الأمامي من السيارة، ستحصل على مجموعة أدوات رقمية ضخمة مقاس 12.3 بوصة، بالإضافة إلى شاشة عرض معلومات ترفيهية مقاس 14.9 بوصة، والمقاعد مغطاة بجلد فاخر للغاية، وعجلة القيادة جميلة وسميكة.

تمثل سيارة BMW i5 M60 أفضل ما يمكن أن يكون عليه تصميم الفئة الخامسة؛ سواء من الداخل أو الخارج، إنها سيارة رائعة المظهر.

التكنولوجيا والمعلومات والترفيه ومساعدة السائق

تتميز سيارة BMW i5 بشاشة كبيرة في المقدمة لمراقبة العدادات والمعلومات والترفيه، تأتي السيارة مزودة بنظام المعلومات والترفيه iDrive 8.5 من BMW، وتجري بي إم دبليو تجري تحسينات مهمة على البرنامج.

مثل شركات صناعة السيارات الأخرى، قامت شركة BMW بنقل عناصر التحكم في المناخ إلى الشاشة، فمن السهل نسبيًا التحكم في درجة الحرارة من خلال الأزرار الموجودة دائمًا في الجزء السفلي من الشاشة، ولكن بمجرد رغبتك في التحكم في أكثر من مجرد درجة الحرارة، ستحتاج إلى النقر على الشاشة أكثر من مرة.

علاوة على ذلك، فإن نظام المعلومات والترفيه ليس بالضرورة سريع الاستجابة قدر الإمكان، لذلك في بعض الأحيان، ستنقر على الشاشة وتضطر إلى الانتظار حتى تتفاعل.