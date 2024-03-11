التروايح والعشاء في الأقصى.. شاهد|عشرات الآلاف من الفلسطينيين بأولى القبلتين

أدى عشرات الآلاف من الشعب الفلسطيني صلاتي العشاء والتروايح في المسجد الأقصى المبارك، في أول أيام شهر رمضان المعظم.

يأتي ذلك وسط ظروف استثنائية، حيث يواجه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، عدوانا إسرائيليا منذ السابع من أكتوبر الماضي، أسفر عن اسشتهاد وإصابة عشرات الآلاف.

ونظرا للأوضاع الجارية في قطاع غزة، فإن الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، باتت لها أهمية كبيرة لدى قادة دولة الاحتلال خوفا من أن تشتعل الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة جراء الغضب الكامن في صدور الفلسطينيين.

وشهدت الأيام الماضية مناقشات عديدة بين قادة حكومة الاحتلال بشأن الإجراءات الواجب اتباعها من وجهة نظرهم للحد من أي تحركات فلسطينية في المسجد الأقصى ومحيطه من شأنها أن تشعل الوضع في الضفة، وفي هذا السياق، كشفت "هيئة البث الإسرائيلية" في تقرير لها أمس السبت أن اجتماعا جمع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الداخلي المتطرف إيتمار بن غفير إلى جانب مفوض عام شرطة الاحتلال يعقوب شبتاي يوم الخميس الماضي، شهد تلاسنا حادا بينهم.