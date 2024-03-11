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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

قرار عاجل .. تعديل مواعيد امتحانات النقل والإعدادية و الدبلومات والثانوية العامة

قرار عاجل من التعليم
قرار عاجل من التعليم الآن

وافق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على تعديل مواعيد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية و الدبلومات الفنية والثانوية العامة لعام 2024 .

قرار رسمي 

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على المديريات والادارات التعليمية والمدارس بضرورة الالتزام بالمواعيد المعدلة طبقا لما يلي :

- امتحانات النقل والشهادة الإعدادية :  تبدأ من 4 مايو 2024 حتى 23 مايو 2024

- امتحانات الدبلومات الفنية : تبدأ 25 مايو 2024 وتنتهي 6 يونيو 2024

- امتحانات الثانوية العامة 2024 : تبدأ من 8 يونيو 2024 حتى 20 يوليو 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن قرار تعديل مواعيد الامتحانات يأتي حرصا على انتظام مواعيد الامتحانات وعدم وجود تعارض في المواعيد المقررة 

وكان قد عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا مع رؤساء المواد والمسئولين عن سحب بنك الأسئلة لـ امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024 ؛ بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي، وذلك بمقر المركز بالمقطم.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أحلام الباز المشرف على اللجان الفنية وتقدير الدرجات لـ امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024  ، و الدكتور معتز محمد رئيس قسم تطوير اﻻمتحانات بالمركز القومي للامتحانات.

 

صياغة اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 صياغة فنية واضحة وغير قابلة للتأويل

وفى مستهل اللقاء، ثمن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني دور المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي في نجاح المنظومة التعليمية، باعتباره مركزًا متخصصًا في القياس والتقويم، فضلًا عن الدور الكبير الذي لعبه المركز خلال الفترة الماضية.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن تكون امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024  بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضى من حيث عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية فى كل مادة دراسية والدرجات المخصصة لها مع مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة، بحيث تكون واضحة، ومحددة وغير قابلة للتأويل.

كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كذلك على مراعاة تناسب عدد الأسئلة في كل امتحان من امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024  مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة.

توزيع درجات الأسئلة المقالية على خطوات الحل وليس على الناتج النهائى

وشدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا على ضرورة أن تكون الدرجات المخصصة لإجابة الأسئلة المقالية موزعة على خطوات الحل وليس على الناتج النهائى فقط، ووضع نموذج إجابة للأسئلة المقالية يتضمن كافة الاجابات المحتملة.

كما أكد على أن تكون الأسئلة الموضوعية واضحة ومحددة وأن تكون لها إجابة واحدة صحيحة فقط بين البدائل الأربعة، وأكد أيضا على ضرورة مراعاة التكافؤ بين مواد اللغات الأجنبية الثانية.

وأوضح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الامتحانات ستكون بنظام الكتاب المفتوح "open book” أسوة بالعام الماضي، حيث سيتسلم الطالب كتيب المفاهيم في بداية امتحان كل مادة ويسلمه للملاحظ في نهاية الامتحان.

كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة التركيز على أن تقيس الأسئلة نواتج التعلم الأساسية، والتدرج في مستويات الأسئلة والابتعاد عن التعقيد.

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم امتحانات النقل الاعدادية الثانوية العامة

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