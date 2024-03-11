الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 16 كيانا يمولون حركة الشباب الإرهابية

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الاثنين، فرض عقوبات على عدد من الكيانات العابرة للحدود في القرن الأفريقي التي تسهل تمويل وغسيل أموال حركة الشباب الإرهابية المتمركزة في الصومال.

وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها بأن واشنطن صنفت ستة عشر كيانًا وفردًا في شبكة عابرة للحدود الوطنية تمتد عبر القرن الأفريقي وقبرص، لتسهيل تمويل وغسل الأموال لمنظمة الشباب الإرهابية.

وأضافت الخارجية الأمريكية في بيانها المنشور عبر موقعها الإليكتروني أن التهديد الذي تشكله حركة الشباب لا يقتصر على الصومال، ويتم صرف عائدات حركة الشباب إلى الجماعات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة في جميع أنحاء العالم، وتساعد في تمويل طموحات القاعدة العالمية لارتكاب أعمال إرهابية وتقويض الحكم الرشيد.

وتابعت "يعكس إجراء اليوم أولويات الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب في الصومال ويدعم العلاقة الديناميكية التي أنشأناها مع الحكومة الصومالية لمواجهة التهديدات الإرهابية التي تعرض الشعب الصومالي للخطر وتقوض مجتمعاته".

وأوضحت أن الولايات المتحدة لا تزال تركز أيضًا على عرقلة وصول تنظيم القاعدة إلى النظام المالي الدولي، وتم اتخاذ إجراءات وزارة الخزانة الأمريكية بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة.