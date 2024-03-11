35 ألف مصلٍ يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى

قالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة إن 35 ألفا أدوا صلاتي العشاء والتراويح في اليوم الأول من رمضان في المسجد الأقصى، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

بدأ اليوم الأول في شهر رمضان، بتوتر في الضفة الغربية بما فيها القدس التي دفعت إسرائيل إليها بتعزيزات إضافية، وحوّلتها إلى ثكنة عسكرية، مما يُنذر بتصعيد محتمَل في شهر الصوم الذي تتحسب إسرائيل دائماً من أن يتحول إلى مناسبة لإشعال المواجهات.

وفي حين اقتحم الجيش الإسرائيلي مناطق واسعة في الضفة الغربية واعتقل فلسطينيين، ضربت الشرطة مصلّين في محيط المسجد الأقصى، ومنعتهم من الوصول إليه، وسمحت للمستوطنين باقتحامه.

كان الجيش الإسرائيلي نشر كتائب إضافية في الضفة الغربية ليصل عددها إلى 23 كتبية، فيما حوّلت الشرطة القدس والبلدة القديمة في محيط المسجد الأقصى إلى ثكنة عسكرية.

ومنعت إسرائيل أهالي الضفة الغربية من الوصول إلى القدس أو الأقصى (مساء الأحد)، وقالت إنها ستسمح للعرب في إسرائيل بالصلاة فيه، لكنَّ المصلين تحت سن 40 عاماً فوجئوا بمنعهم من الوصول إلى الأقصى لأداء أول ليلة من صلاة التراويح، ما خلّف مواجهات عنيفة شهدت اعتداءات بالضرب على الشبان ودفعهم بالقوة خارج المنطقة.