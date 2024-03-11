الخارجية الروسية: لافروف و دي ميستورا يبحثان سبل تسوية الصحراء الغربية

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية ستيفان دي ميستورا آفاق عملية التسوية في الصحراء الغربية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني، إن الاهتمام الرئيسي خلال اللقاء انصب على وضع عملية التسوية في الصحراء الغربية، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأفادت الخارجية الروسية بأنه "تم التنويه بالدور الذي تلعبه بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية".

بالإضافة إلى ذلك، تم تبادل وجهات النظر حول آفاق استئناف العملية السياسية، مع الأخذ في الاعتبار اتصالات دي ميستورا الأخيرة مع جميع الأطراف المعنية.