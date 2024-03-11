محمد النني يفتتح غرفة للصلاة في إستاد الإمارات ملعب نادي أرسنال الإنجليزي

أفتتح محمد النني غرفة للصلاة في ستاد الإمارات ملعب نادي أرسنال الإنجليزي.

وكتب النني عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إكس:"أنا فخور للغاية بافتتاح غرفة صلاة اللاعبين في استاد الإمارات".

وأكمل :"إن الحصول على هذه المساحة للتأمل والصلاة سيغير حياة لاعبي أرسنال في المستقبل. أنا ممتن حقًا للموظفين وكل من شارك في تحقيق ذلك".

قال محمد صلاح نجم الزمالك السابق إن قرار حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر باستبعاد محمد النني من معسكر المنتخب في المعسكر القادم أمر طبيعي نظرا لعدم مشاركته مع فريقه ارسنال .

وأضاف نجم الزمالك الأسبق مع مدحت شلبي على قناة mbc في برنامج يا مساء الأنوار: " لو كنت مديرا فنيا لمنتخب مصر كنت سأستبعد محمد النني من معسكر المنتخب .

وأكد صلاح أن النني لا يشارك كثيرا مع فريقه الإ في اوقات محددة جدا وبالتالي استبعاده أمر طبيعي