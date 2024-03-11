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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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محافظات

وكيل "الصحة" بالشرقية يناقش تحسين الخدمة بالمستشفيات مع مديري الإدارات الفنية

صدى البلد

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية اجتماعاً مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية، في حضور مدير عام الشئون المالية والإدارية، والإدارة العامة للطب العلاجي، ومديري إدارات "المستشفيات، والمعامل، والتخطيط، والشئون القانونية، والمراجعة الداخلية والحوكمة".

تناول الاجتماع مناقشة تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، وتحسين الإيرادات الاستثمارية العائدة من تقديم الخدمات الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، ومناقشة أقصى استفادة، والتحديات والمعوقات التي قد تؤثر على تنفيذ الخطة.

كما ناقش الدكتور هشام مسعود احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية من الأدوية والمستلزمات الطبية، والكيماويات والكيتسات اللازمة لإجراء كافة الفحوصات الطبية الخاصة بالمعامل، بما يتناسب مع مؤشرات أداء العمل بالأقسام الطبية، ودراسة مدى إمكانية إضافة خدمات جديدة، للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمحافظة، وتخفيف الأعباء على المواطنين، مع إضافة خدمات طبية جديدة بمنافذ تقديم الخدمه الطبية بالمحافظة.

 

وناقش "مسعود" مع مديري الإدارات الفنية آخر المستجدات بأعمال التطوير التي تتم ببعض منافذ تقديم الخدمة الطبية حالياً، للوقوف على نسب الإنجاز، موجهاً بعمل تقرير لكل مستشفى عن احتياجاتها، وعمل المقايسات اللازمة لتوفير هذه الإحتياجات، كما ناقش بعض المقايسات التقديرية التي تم إعدادها لتطوير الأقسام الطبية لبعض المستشفيات، بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، والاعتمادات المالية المخصصة للمديرية في هذا الشأن.

الخدمات الطبية الشئون المالية والإدارية الفحوصات الطبية الشئون القانونية المستشفيات والمراكز الطبية المراجعة الداخلية والحوكمة

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