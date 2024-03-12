قرار من النيابة بشأن جريمة الفطار في القاهرة

باشرت النيابة العامة في القاهرة، التحقيقات في مقتل شاب على يد آخر في منطقة دار السلام، في أول أيام رمضان؛ بسبب خلافات بينهما.

وصرحت النيابة بدفن جثمان المجني عليه؛ عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة، تضمن ورود بلاغ بوقوع مشاجرة وووجود قتيل في منطقة دار السلام.

وبالانتقال والفحص تبين من معاينة أجهزة مباحث القاهرة، مقتل شاب في مشاجرة بينه وبين آخر بسبب خلافات مالية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط المتهم.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.