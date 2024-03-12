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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نورا عصام تحقق 3 ميداليات في رفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية

صدى البلد

حققت نورا عصام حلمي، لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال، 3 ميداليات جديدة في دورة الألعاب الأفريقية المقامة في غانا خلال الفترة من 8 وحتى 24 مارس 2024.

ونجحت نورا في حصد 3 ميداليات بوزن 55 كجم للسيدات بواقع فضية وبرونزيتين لتضيف 3 ميداليات جديدة لبعثة رفع الأثقال بالبطولة.

ورفع منتخب رفع الأثقال رصيده في دورة الألعاب الأفريقية إلى 9 ميداليات بواقع 6 ميداليات ذهبية وميدالية فضية وميداليتين برونزيتين.

وتسعى البعثة المصرية إلى تحقيق المزيد من الميداليات والفوز بلقب البطولة وتحطيم الرقم القياسي، ورفع علم مصر عاليًا.

وتعد دورة الألعاب الأفريقية أكبر الملتقيات الرياضية في إفريقيا، حيث تقام كل أربع سنوات تحت إشراف، الاتحاد الافريقي السياسي مالك الدورة واتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية ( الأنوكا )، وأيضا اتحاد الاتحادات الرياضية الأفريقية ( الأوكسا ).

الاتحاد الافريقي الاتحادات الرياضية البعثة المصرية دورة الألعاب الافريقية ميداليات ذهبية منتخب مصر لرفع الأثقال

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