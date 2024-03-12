فئات من مرضى القلب ممنوعون من الصيام.. تعرف عليهم

توجد بعض الفئات من مرضى القلب الذين يجب عليهم تجنب صيام شهر رمضان نظرًا لتأثير الصيام على صحتهم. بحسب ما نشره موقع هيلثي.

أولئك الذين يعانون من أمراض القلب الحادة: إذا كنت قد تعرضت لنوبة قلبية حديثة أو أجريت عملية قلب مفتوح أو تعاني من أي حالة صحية قلبية حادة، فمن المهم أن تتبع توصيات الطبيب وتجنب الصيام حتى تتعافى تمامًا.

أولئك الذين يعانون من أمراض القلب المزمنة غير المستقرة: إذا كنت تعاني من أمراض القلب المزمنة غير المستقرة مثل الذبحة الصدرية غير المستقرة أو القصور القلبي الحاد، فقد يكون الصيام غير آمن لك. يجب عليك استشارة طبيبك لتقييم حالتك واتخاذ القرار المناسب.

أولئك الذين يعانون من قصور القلب الشديد: إذا كنت تعاني من قصور القلب الشديد وتتطلب علاجًا دائمًا ومتابعة طبية مستمرة، فقد يكون الصيام غير ملائم لك. يجب عليك استشارة طبيبك لتقييم حالتك وتحديد ما إذا كان بإمكانك صيامًا آمنًا.

أولئك الذين يستخدمون أجهزة تنظيم ضربات القلب: إذا كنت تستخدم جهازًا لتنظيم ضربات القلب مثل جهاز تركيب القسطرة أو جهاز تنظيم ضربات القلب الاصطناعي، فقد يكون الصيام غير آمن لك. يجب عليك استشارة طبيبك للحصول على توصيات محددة بناءً على حالتك الصحية.

أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم غير المضبوط: إذا كان لديك ارتفاع مزمن في ضغط الدم ولم يتمكن الطبيب من ضبطه بشكل جيد، فقد يكون الصيام غير ملائم لك. يجب عليك استشارة طبيبك لتقييم حالتك وتحديد ما إذا كان بإمكانك صيامًا آمنًا.

تذكر أن هذه القواعد عامة، ويجب عليك استشارة طبيبك الخاص للحصول على توصيات دقيقة تتناسب مع حالتك الصحية الفردية.

بعض الأمراض والحالات المتعلقة بالقلب قد تستوجب تجنب الصيام أو تتطلب تقييم طبي دقيق قبل الصيام. من الأمثلة:

الذبحة الصدرية غير المستقرة: إذا كنت تعاني من آلام في الصدر ناتجة عن نقص تروية القلب، وتكون هذه الحالة غير مستقرة وتتطلب علاجًا فوريًا، فإن الصيام قد يزيد من خطر تفاقم الحالة وحدوث أزمة قلبية.

القصور القلبي الحاد: إذا كنت تعاني من قصور قلب حاد، فإن حالتك تتطلب رعاية طبية مستمرة ومتابعة دقيقة، وقد يكون الصيام محظورًا لك لأنه يمكن أن يؤدي إلى تدهور حالتك.

الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في نظم القلب: إذا كنت تعاني من اضطرابات في نظم القلب مثل تسارع القلب أو تباطؤه بشكل غير طبيعي، فقد يحتاج طبيبك إلى ضبط الأدوية أو الأجهزة التي تستخدمها قبل السماح لك بالصيام.

الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم غير المضبوط: إذا كان ضغط الدم لديك مرتفعًا ولا يتم التحكم فيه بشكل جيد بواسطة الأدوية، فقد يكون الصيام غير آمن ويمكن أن يزيد من مخاطر مضاعفات القلب والأوعية الدموية.

هذه هي بعض الأمثلة العامة، ولكن يجب عليك استشارة طبيبك الخاص قبل اتخاذ قرار بالصيام. يمكن للطبيب تقييم حالتك الصحية وتوجيهك بشأن ما إذا كان الصيام مناسبًا لك أم لا، وفي حالة الاحتياج، قد يقترح بدائل للصيام تتناسب مع حالتك الصحية.