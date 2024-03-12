عدلت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق مواعيد التشغيل لخطوط مترو الأنفاق الثلاثة بالقاهرة الكبرى والقطار الكهربائي الخفيف LRT مع بدء أول أيام شهر رمضان المعظم وبيانها كالآتي :

مواعيد آخر رحلات المترو وLRT في رمضان

- بداية ساعات التشغيل للخط الأول لمترو الأنفاق (حلوان – المرج الجديدة) الساعة 5:15 صباحا ونهاية ساعات التشغيل الساعة 1:00 صباحاً بعد منتصف الليل

- بداية ساعات التشغيل للخط الثاني لمترو الأنفاق (شبرا الخيمة – المنيب) الساعة 5:15 صباحاً ونهاية ساعات التشغيل الساعة 1:00 صباحاً بعد منتصف الليل

- بداية ساعات التشغيل للخط الثالث لمترو الأنفاق (عدلي منصور – محور روض الفرج) الساعة 7:15 صباحاً ونهاية ساعات التشغيل الساعة 1:00 صباحاً بعد منتصف الليل



- بداية ساعات التشغيل للقطار الكهربائي الخفيف LRT (الفنون و الثقافة – عدلي منصور) الساعة 6:00 صباحاً ونهاية ساعات التشغيل الساعة 00:00 منتصف الليل.

كما عدلت الهيئة القومية لسكك حديد مواعيد القطارات في رمضان 2024، علي بعض الخطوط خلال الشهر المبارك، للتيسير على الركاب، على أن تعود كافة القطارات إلى مواعيدها كما كانت بعد انتهاء شهر رمضان الكريم.