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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

قائمة الأهلي لمواجهة فريق البنك الأهلي في الدوري الممتاز.. أحمد حسن يكشف

صدى البلد

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن قائمة النادي الأهلي لمواجهة البنك الأهلي في الدوري الممتاز.

حراسة المرمي: مصطفى شوبير، الزنفلي، حمزة علاء.

خط الدفاع: علي معلول، عمر كمال، رامي ربيعة، محمد هاني، اكرم توفيق، خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: مروان عطية، كريم نيدفيد، عمرو السولية، محمد مجدي افشة، امام عاشور، رضا سليم، حسين الشحات، كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر، احمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمود كهربا،  موديست.

المستبعدون من مباراة الأهلي والبنك الأهلي 

محمد الشناوي، محمود متولي، ياسر إبراهيم، بيرسي تاو، وسام أبو علي، محمد عبد المنعم، اليو ديانج، كريستو، الدبيس، كوكا.

ودخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكرا مغلقا استعدادا للقاء المؤجل من الأسبوع الخامس عشر لمسابقة الدوري أمام البنك الأهلي.

وخاض الفريق مرانه الأخير قبل اللقاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة، قبل الدخول بمعسكر مغلق استعدادًا ‏للمباراة التي من المقرر أن تقام على استاد القاهرة.‏

وعقد مارسيل كولر محاضرة للاعبين، أعقبتها تدريبات بدنية متنوعة قادها أندرياس إندويا، بينما ‏قاد ميشيل يانكون مرانًا قويًّا للحراس بمشاركة مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ‏ومحمود الزنفلي.‏

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