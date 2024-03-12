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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يكشف النقاب عن ميزانية بـ 7.3 تريليون دولار قيمة حملته لولاية ثانية

بايدن
بايدن

رسم الرئيس الأمريكي جو بايدن رؤيته السياسية لولاية ثانية محتملة مدتها أربع سنوات يوم الاثنين، وكشف النقاب عن ميزانية عام الانتخابات بقيمة 7.3 تريليون دولار تهدف إلى إقناع الأمريكيين المتشككين بأنه يستطيع إدارة الاقتصاد بشكل أفضل من دونالد ترامب.
يريد بايدن زيادة الضرائب بمقدار تريليونات على الشركات وأصحاب الدخل المرتفع، حسبما أظهرت قائمة أمنياته في الميزانية، للمساعدة في خفض العجز وتمويل برامج جديدة لمساعدة أولئك الذين يكسبون أقل على التكيف مع تكاليف السكن ورعاية الأطفال المرتفعة. ومن غير المرجح أن يتبنى الكونجرس الإجراءات كما هو مقترح.

تتضمن ميزانية بايدن للسنة المالية 2025، التي تبدأ في أكتوبر المقبل، رفع معدل ضريبة دخل الشركات إلى 28% من 21%، وإجبار أولئك الذين تبلغ ثرواتهم 100 مليون دولار على دفع ما لا يقل عن 25% من دخلهم كضرائب، والسماح للحكومة التفاوض لخفض المزيد من تكاليف الأدوية.
وفي الوقت نفسه، ستعيد الحكومة الإعفاء الضريبي للأطفال لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، وتمويل برامج رعاية الأطفال، وتوجيه 258 مليار دولار لبناء المنازل، وتوفير 12 أسبوعًا من الإجازة العائلية مدفوعة الأجر للعمال، وإنفاق المليارات على إنفاذ القانون.

وقال بايدن عن ترامب خلال فعالية في ولاية نيو هامبشاير التي تشهد انتخابات تنافسية: 'هل تعتقدون حقا أن الشركات الغنية والكبيرة تحتاج إلى إعفاءات ضريبية أخرى بقيمة 2 تريليون دولار، لأن هذا ما يريد (ترامب) أن يفعله'. 'سأواصل القتال بضراوة لأجعل الأمر عادلاً.'
وسارع رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون إلى رفض الاقتراح قائلا إنه يعكس 'شهية لا تشبع للإنفاق المتهور' و'تجاهل المسؤولية المالية'.

وتم إصدار الميزانية بعد أيام من خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه الرئيس الديمقراطي، حيث هاجم قيم ترامب، خصمه الجمهوري المتوقع في انتخابات نوفمبر.

الأمريكي جو بايدن الرئيس الأمريكي انتخابات نوفمبر تريليون دولار

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