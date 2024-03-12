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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة حاويات و بضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

 

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية  13 سفينة .. بينما غادرت الميناء 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23542 طن تشمل : 170 طن ملح معبأ و 1349 طن علف بنجر و 1581 طن رمل و 5100 طن يوريا و 15342 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48434 طن تشمل :  9294 طن قمح و 11521 طن خردة و 3370 طن ابلاكاش و 9400 طن حديد و 300 طن زيت طعام و 7799 ذرة و 2450 طن فول صويا و 4300 طن كسب صويا. 

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1166 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 107 حاويات مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4821 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 53853 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 80668 طنًا .

كما غادرت  3 قطارات بحمولة إجمالية 3774 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا و طنطا و كوم ابو راضي ،  بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5470 شاحنة .

دمياط الحبوب والغلال البضائع العامة القطاع الخاص الشاحنات الحاويات

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