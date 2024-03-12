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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دعوى قضائية لتعديل قانون ولاية فلوريدا لمنح المعلمين حرية مناقشة التوجه الجنسي

متظاهرون في فلوريدا
متظاهرون في فلوريدا

قام المدافعون عن فلوريدا والجماعات المثلية، الاثنين، بتسوية دعوى قضائية بشأن قانون الولاية بشأن التدريس في الفصول الدراسية الذي يمنح المعلمين حرية مناقشة التوجه الجنسي والهوية الجنسية مع حماية الطلاب الأصغر سنًا من هذه المواضيع.

وقالت منظمة المساواة فلوريدا، وهي إحدى المجموعات الحقوقية التي رفعت دعوى لوقف قانون 2022، إنها تحتفل بالتسوية باعتبارها “إنجازًا تاريخيًا” بينما وصفها مكتب حاكم فلوريدا رون ديسانتيس بأنها “انتصار كبير ضد النشطاء”.

وقد تم استخدام قانون فلوريدا كنموذج في ولايات أخرى وأدى إلى تأجيج الحروب الثقافية التي تشكل جزءا من الاستقطاب السياسي الأكبر في البلاد. ووصف النقاد القوانين بأنها 'لا تقل مثلي الجنس'، وهو ما أصبح استخدامًا شائعًا.

ومع ترك القانون ساريًا، فإن التسوية التي تم التوصل إليها من خلال محكمة الاستئناف بالدائرة الحادية عشرة في الولايات المتحدة تضع مبادئ توجيهية يستخدمها المعلمون الحكوميون والمحليون، مما يحرر الطلاب والمعلمين لمناقشة موضوعات الجنس والجنس بشكل أكثر صراحة والإشارة إلى المثليين والمتحولين جنسيًا في الولايات المتحدة.

لكنه يحظر أيضًا التدريس حول التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية من رياض الأطفال حتى الصف الثالث - تقريبًا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 9 سنوات.

وقال بيان من بيان الحاكم إن المعارضين ووسائل الإعلام أخطأوا في توصيف القانون منذ البداية، قائلين إن بنده الرئيسي كان يهدف دائمًا إلى 'إبعاد الجنس المتطرف والأيديولوجية الجنسية عن الفصول الدراسية'.

وقال مكتب المحافظ إن التسوية تتطلب إخطار أولياء الأمور بخدمات الرعاية الصحية والاستبيانات التي سيتم تقديمها في المدرسة وتمنحهم فرصة للرفض.

لكن منظمة المساواة في فلوريدا قالت إن التسوية 'تزيل التأثيرات الأكثر ضررا للقانون، وتضمن عدم استخدامه كأداة للتمييز'. 

وقالت منظمة المساواة في فلوريدا إن التسوية تحمي الأندية الطلابية مثل تحالف المثليين المستقيمين، وتعزز حماية عدم التمييز، وتمنع حظر كتب المكتبات المتعلقة بموضوعات الفصول الدراسية.

دعوى قضائية فلوريدا الهوية الجنسية

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