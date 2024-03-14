بتتحول سرير وطيارة.. شاهد أغرب السيارات الصينية

في سوق السيارات الكهربائية الصينية، يظهر الابتكار كأحد العناصر الأساسية للتميز، إذ تميل الشركات إلى تقديم ميزات فريدة وغريبة لجذب الانتباه والتفرد في سوق تنافسي متطور، إليك بعض هذه الطرازات الغريبة:

BYD's U8: التحكم الهيدروليكي الذكي في الجسم

سيارة BYD's U8 تتميز بنظام DiSus-P الذي يمكنها من القيادة على 3 عجلات في حالة الانفجار، كما يوفر نظام "الطفو في حالات الطوارئ" لمدة 30 دقيقة، علاوة على قدرتها على إطلاق طائرة بدون طيار لتوثيق الرحلات وشحن نفسها تلقائيًا.

Xpeng G9 SUV: مجموعة النوم المريحة

تقدم سيارة Xpeng G9 SUV مجموعة أدوات للنوم تجعل المقاعد مسطحة وتوفر فراشًا هوائيًا، هذه الميزة تساعد الركاب على الاسترخاء أثناء الرحلات الطويلة.

عجلة القيادة المفصولة للألعاب: تجربة اللعب في السيارة

عجلة القيادة الجديدة من BYD يمكن فصلها واستخدامها لتشغيل ألعاب الفيديو على شاشة السيارة، هذه الميزة توفر تجربة ترفيهية فريدة أثناء التوقف.

بينما تتجه أسواق السيارات الكهربائية نحو السوق الصينية، يجب عليها استخدام الغرابة والابتكار للتميز في هذا المشهد المتنوع والتنافسي.