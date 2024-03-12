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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري الجديدة المدعومة من ترامب تطرد المسئولين الأمريكان من عضويتها

حملة ترامب
حملة ترامب

بدأت القيادة المنتخبة مؤخرًا للجنة الوطنية للحزب الجمهوري، المدعومة من الرئيس السابق دونالد ترامب، عملية طرد 60 مسؤولًا في اللجنة المنظمة، وفقًا لمصدر مطلع على الوضع.


وصوت أعضاء اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري الأسبوع الماضي لتعيين رئيس الحزب الجمهوري في ولاية كارولينا الشمالية مايكل واتلي ولارا ترامب، زوجة ابن ترامب، رئيسًا ورئيسًا مشاركًا للمنظمة التي ستلعب دورًا رئيسيًا في حشد الناخبين والأموال للانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر. الانتخابات العامة.

ويتم إلغاء المناصب الستين لضمان تبسيط حملة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري وحملة ترامب وتجنب الازدواجية، بحسب المصدر.

وكانت صحيفة بوليتيكو نشرت الخبر في وقت سابق وقالت إنه سيتم الاستغناء عن الموظفين في الأقسام السياسية والاتصالات والبيانات.
 

ويبدو أن اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري لديها ما لا يقل عن 208 أشخاص على كشوف رواتبها في يناير، وفقًا للتقرير الشهري الذي قدمته المجموعة في 20 فبراير إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية.

ولم يحدث منذ أن كانت مورين ريغان، ابنة الرئيس رونالد ريغان، رئيسًا مشاركًا للحزب الجمهوري في الثمانينيات، أن خدم أحد أفراد عائلة رئيس أو مرشح في مثل هذا المنصب من السلطة، إذ إن إحدى المهام الأكثر إلحاحاً للقيادة الجديدة هي المال.

وبعد تسجيل أدنى عام لجمع التبرعات في عام 2023 منذ عقد من الزمن، كان لدى اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري أقل من 9 ملايين دولار في البنك في نهاية يناير، أي ما يزيد قليلاً عن ثلث مبلغ 24 مليون دولار للجنة الوطنية الديمقراطية، حسبما تظهر الإيداعات الفيدرالية.

 

لحزب الجمهوري دونالد ترامب رئيس الحزب الجمهوري إلغاء المناصب الستين حملة ترامب

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