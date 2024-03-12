أذان المغرب في اليوم الثاني من رمضان 2024.. اعرف مواعيد إفطارك وأقاربك بالمحافظات

لاشك أن البحث عن موعد أذان المغرب في اليوم الثاني من رمضان 2024

سيظل مستمرًا طوال الشهر الكريم ، حيث إن أذان المغرب في رمضان 2024، فهو من أهم مواقيت الصلاة وأوقاتها طوال الشهر ، وذلك لأنه لا يحدد موعد صلاة المغرب فقط وإنما كذلك يُنهي الصيام في كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك، وحيث إننا نشهد ثاني أيام شهر رمضان 2024 ، ومن ثم فهذا يطرح السؤال عن موعد أذان المغرب في اليوم الثاني من رمضان 2024 ، الذي بدأ منذ ساعات قليلة ، حيث إنه شهر الصيام والصلاة والقرآن وما نحوها من صالح الأعمال، إلا أن هذا ليس السبب الوحيد للبحث عن مواقيت الصلاة والتي ستظل من أول يوم رمضان 2024 إلى آخر الشهر الكريم، فمن بين مواقيت الصلاة موعد الإفطار أي أذان المغرب .

أذان المغرب في اليوم الثاني من رمضان 2024

يبحث كثيرون الآن عن موعد أذان المغرب في اليوم الثاني من رمضان 2024

م، اليوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2024م، وفيما يلي نعرض موعد أذان المغرب في اليوم الثاني من رمضان 2024 في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة فى القاهرة موعد صلاة المغرب 6:02 مساءً، و في الجيزة المَغرب 6:02 مساء، وفي القليوبية : المَغرب ٦:٠١ مساء، أما في المنصورة : المَغرب 6:01 مساء، وفي الإسكندرية : وقت صلاة المغرب 6:07 مساء، وفي السويس : موعد صلاة المغرب 5:56 مساء، وكذلك في الإسماعيلية : موعد صلاة المغرب 5:57 مساء.

فيما أنه فى المحلة الكبرى :موعد صلاة المغرب 6:02 مساء، وبني سويف: موعد صلاة المغرب 6:02 مساء، و فى قنا : موعد صلاة المغرب 5:57 مساء، أما في أسوان : موعد صلاة المغرب 5:56 مساء، وعن شرم الشيخ : وقت صلاة المغرب 5:50 مساء.

موعد أذان المغرب في اليوم الثاني من رمضان 2024 بالعواصم العربية

ونعرض فيما يلى موعد أذان المغرب في أول يوم رمضان 2024 بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية في مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان، والعاصمة الإماراتية بأبو ظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :

مواقيت الصلاة بمكة المكرمة : موعد صلاة المغرب 6:28

مواقيت الصلاة في المدينة المنورة: موعد صلاة المغرب 6:28

مواقيت الصلاة في الرياض : موعد صلاة المغرب 5:59

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان موعد صلاة المغرب 6:44

مواقيت الصلاة في دبي : موعد صلاة المغرب 6:25

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى: موعد صلاة المغرب 6:28

مواعيد الصلاة بالعاصمة بمسقط : موعد صلاة المغرب 6:13

مواقيت الصلاة بالكويت : موعد صلاة المغرب 5:54

أوقات الصلاة في رمضان 2024

يبحث كثيرون الآن عن أوقات الصلاة في أول يوم رمضان 2024 م، اليوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024م، وفيما يلي نعرض مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة فى القاهرة : وقت صلاة الفجر 4:44 صباحًا ، الشروق 6:10 صباحًا ، وموعد صلاة الظهر 12:05 مساء ، موعد صلاة العصر 29: 3 مساءً، موعد صلاة المغرب 6:02 مساءً، موعد صلاة العشاء 7:18 مساء.

مواقيت الصلاة في الجيزة: الفجْر ٤:٤٣ صباحا، والشروق ٦:٠٩ صباحا، الظُّهْر ١٢:٠٥ مساء، والعَصر ٣:٢٨ مساء، والمَغرب ٦:٠١ مساء، والعِشاء ٧:١٨ مساء.

مواقيت الصلاة في القليوبية : الفجْر ٤:٤٣ صباحا، والشروق ٦:٠٩ صباحا، الظُّهْر ١٢:٠٥ مساء، والعَصر ٣:٢٨ مساء، والمَغرب ٦:٠١ مساء، والعِشاء ٧:١٨ مساء.

مواقيت الصلاة في المنصورة : الفجْر ٤:٤2 صباحا، والشروق ٦:٠٩ صباحا، الظُّهْر ١٢:٠4 مساء، والعَصر ٣:٢٨ مساء، والمَغرب ٦:٠٠ مساء، والعِشاء ٧:١٨ مساء.

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية : وقت صلاة الفجر 4:48 صباحًا ، الشروق 6:15 صباحًا ، موعد صلاة الظهر 12:10 مساء، موعد صلاة العصر 3:33 مساء، موعد صلاة المغرب 6:06 مساء، موعد صلاة العشاء 7:23 مساء.

مواقيت الصلاة فى السويس : وقت صلاة الفجر 4:38 صباحًا ، الشروق 6:04 صباحًا ، موعد صلاة الظهر 12:00 مساء، موعد صلاة العصر 3:23 مساء، موعد صلاة المغرب 5:56 مساء، موعد صلاة العشاء 7:13 مساء.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية : صلاة الفجر 4:39 صباحًا ، الشروق 6:05 صباحًا ، موعد صلاة الظهر 12:01 مساء، موعد صلاة العصر 3:24 مساء، موعد صلاة المغرب 5:58 مساء، موعد صلاة العشاء 7:14 مساء.

مواقيت الصلاة فى المحلة الكبرى : صلاة الفجر 4:39 صباحًا ، الشروق 6:05 صباحًا ، موعد صلاة الظهر 12:01 مساء، موعد صلاة العصر 3:24 مساء، موعد صلاة المغرب 5:58 مساء، موعد صلاة العشاء 7:14 مساء.

مواقيت الصلاة فى بني سويف: وقت صلاة الفجر 4:43 صباحًا ، الشروق 6:10 صباحًا ، موعد صلاة الظهر 12:05 مساء، موعد صلاة العصر 3:28 مساء، موعد صلاة المغرب 6:01 مساء، موعد صلاة العشاء 7:19 مساء.

مواقيت الصلاة فى قنا : صلاة الفجر 4:39 صباحًا ، الشروق 6:02 صباحًا ، موعد صلاة الظهر 11:59 صباحا، موعد صلاة العصر 3:23 مساء، موعد صلاة المغرب 5:56 مساء، موعد صلاة العشاء 7:10 مساء.

مواقيت الصلاة فى أسوان : صلاة الفجر 4:39 صباحًا ، الشروق 6:01 صباحًا ، موعد صلاة الظهر 11:58 صباحا، موعد صلاة العصر 3:22 مساء، موعد صلاة المغرب 5:56 مساء، موعد صلاة العشاء 7:09 مساء.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ : صلاة الفجر 4:33 صباحًا ، وقت صلاة الظهر 11:53 صباحًا ، موعد صلاة العصر 3:17 مساء، وقت صلاة المغرب 5:50 مساء، وقت صلاة العشاء 7:05 مساء.

مواقيت الصلاة فى أسوان ، وقت صلاة الفجر 4:40 صباحًا ، موعد صلاة الظهر 11:59 صباحًا ، موعد صلاة العصر 23: 3 مساء، موعد صلاة المغرب 5:58 مساء، موعد صلاة العشاء 7:10 مساء.

إمساكية شهر رمضان 20 24

وفقا لما ورد في امساكية شهر رمضان فيكون عدة شهر رمضان هذا العام 30 يوما، وأول أيامه يوم أمس الإثنين 11 مارس الموافق 1 رمضان، وهذا اليوم هو أقل أيام رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 13 ساعة و 18 دقيقة، أما آخر أيام شهر رمضان ستكون يوم الثلاثاء 9 أبريل الموافق 30 رمضان، وهذا اليوم هو أطول أيام شهر رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 14 دقيقة.