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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

متشتريش موبايل دلوقتي.. استنى اشتري سلسلة Note 40 اللي هتكسر العالم

متشتريش موبايل دلوقتي..استنى
متشتريش موبايل دلوقتي..استنى اشتري سلسلة Note 40 اللي هتكسر

أكدت شركة Infinix مؤخرًا أنها ستعقد حدث إطلاق في 18 مارس للإعلان عن سلسلة Note 40 للسوق العالمية. يُقال أن تشكيلة المنتجات تشمل أربعة طرازات، وهي Note 40 و Note 40 Pro و Note 40 Pro 5G و Note 40 Pro+ 5G. وقبل الإطلاق، تكشف مطاحن الشائعات تدريجيًا عن تفاصيل رئيسية حول هذه الأجهزة.

في تقرير جديد، كشف موقع MobilTelefon عن المواصفات الرئيسية وأسعار هاتفي Note 40 و 40 Pro.

 

المواصفات الرئيسية لهاتفي Infinix Note 40 و Note 40 Pro

 

وفقًا للمنشور، سيأتي هاتف Infinix Note 40 بإصدار 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و 256 جيجابايت من سعة التخزين، وسيتم سعره بـ 26990 روبل روسي (حوالي 297 دولارًا أمريكيًا) في روسيا. هناك تقارير تفيد بأن هذا الجهاز سيعمل بمعالج MediaTek Helio G91 الذي تم إصداره رسميًا مؤخرًا. لسوء الحظ، لا يحتوي التقرير على أي معلومات أخرى حول الإصدار القياسي.

من ناحية أخرى، يُقال أن هاتف Infinix Note 40 Pro يحتوي على شاشة بحجم 6.78 بوصة، والتي يبدو أنها لوحة AMOLED. وسيتميز بمعالج Helio G99 وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت وبطارية 5000 مللي أمبير. للتصوير، سيقدم الجهاز ثلاثية كاميرا بدقة 108 ميجابكسل + 2 ميجابكسل + 2 ميجابكسل. ويوضح المنشور أن سعر Note 40 Pro سيكون 29990 روبل روسي (حوالي 330 دولارًا أمريكيًا).

وفقًا لتقرير حديث، سيكون لدى Note 40 أيضًا بطارية بقوة 5000 مللي أمبير. يُقال إن الإصدارين القياسي والاحترافي يدعمان الشحن السريع بقوة 45 وات و 70 وات.

تم رصد هاتف Note 40 Pro 5G بالأمس على Google Play Console بشاشة FHD + وعلى الأرجح مع معالج Dimensity 7020 وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت ونظام التشغيل Android 14.

ستكون الجاذبية الرئيسية للسلسلة هي هاتف Note 40 Pro+ 5G، والذي قد يدعم الشحن السريع بقوة 100 وات ويظهر لأول مرة كأول هاتف يعمل بنظام Android مع شحن مغناطيسي لاسلكي.

Note 40 Note 40 Pro Infinix Note 40 Pro 5G Android

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