رئيس وزراء هايتي يعد باستقالته في محاولة لاستعادة الهدوء



قال رئيس وزراء هايتي غير المنتخب، أرييل هنري، إنه سيتنحى بمجرد تعيين مجلس انتقالي وبديل مؤقت، بعد أن قاد الدولة الكاريبية منذ اغتيال آخر رئيس لها عام 2021، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وزادت العصابات المسلحة ثرواتها ونفوذها وأراضيها تحت إدارته على نطاق واسع، مما دفع هنري للسفر إلى كينيا في أواخر فبراير الماضي للحصول على دعم أمني.

ومع ذلك، تصاعد الصراع بشكل كبير في غيابه وترك جراح الأعصاب البالغ من العمر 74 عامًا عالقًا في إقليم بورتوريكو بينما دعا الناس إلى انتقال سريع.

وقال هنري في رسالة بالفيديو "الحكومة التي أقودها ستستقيل فور تنصيب مجلس (انتقالي)". "أريد أن أشكر شعب هايتي على الفرصة التي منحت لي.".

وأضاف "أطلب من جميع الهايتيين التزام الهدوء وبذل كل ما في وسعهم من أجل عودة السلام والاستقرار في أسرع وقت ممكن".

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في هايتي احتفالات في الشارع، حيث رقص الناس على الموسيقى في أجواء احتفالية وتم إطلاق الألعاب النارية.

وكشف مسؤول أميركي كبير إن هنري حر في البقاء في بورتوريكو أو السفر إلى مكان آخر، على الرغم من أن الوضع الأمني في هايتي يحتاج إلى التحسن حتى يشعر يمكنه العودة إلى وطنه.

وقال المسؤول إن الاستقالة تقررت يوم الجمعة.

ومن المقرر أن يتم تغيير هنري بمجلس رئاسي يضم مراقبين وسبعة أعضاء يتمتعون بحق التصويت، بما في ذلك ممثلون عن عدد من الائتلافات والقطاع الخاص والمجتمع المدني وزعيم ديني واحد.