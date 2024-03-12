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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة القليوبية تنظم قافلة طبية مجانية في قرية جمجرة ببنها

قافلة طبية
قافلة طبية

تواصل مديرية الشئون الصحية بالقليوبية تنظيم القافلة الطبية المجانية بقرية جمجرة الجديدة التابعة لمركز بنها لليوم الثانى على التوالى لتوقيع الكشف على المواطنين.

وقالت المديرية إن القافلة تضم جميع التخصصات والكشف والعلاج والتحاليل والفحوصات بالمجان على يد نخبة متميزة من الأطباء في جميع التخصصات، وتحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء، منسق عام القوافل العلاجية.

وأضافت أن خريطة القوافل الطبية تعمل على تغطية المناطق النائية والبعيدة عن الوحدات الصحية والمستشفيات المركزية، في إطار العمل على تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري، والعمل على توفير كل الاحتياجات من خلال تقديم الكشف والعلاج بالمجان، وكذلك تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي لأقرب مستشفى لاتخاذ اللازم واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

القليوبية مديرية الشئون الصحية القافلة الطبية جميع التخصصات القوافل العلاجية

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