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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس مجلس الجليل الأعلى: إسرائيل فقدت قوة ردعها ولم تنجح في إعادتها

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن رئيس مجلس الجليل الأعلى بعد صلية الصواريخ الأخيرة على الشمال، بأن "إسرائيل" فقدت قوة ردعها ولا تنجح في إعادتها.

وجددت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف، على عدة بلدات جنوب لبنان.

 

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارات على وادي بلدة برغز والدلافة في قضاء حاصبيا ووادي السلوقي، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدات حولا، ومركبا، والبساتين، والسريرة.

وقام سلاح الجو الإسرائيلي بقصف مواقع في قرية حولا في جنوب لبنان وفي نواحي مرجعيون.

كما قامت طائرات الاحتلال بمهاجمة ثلاث منصات أطلقت منها صواريخ باتجاه هضبة الجولان صباح اليوم.

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