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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب يضرب حسابات الكونجرس بعد رفضه قانون بيع "تيك توك"

ترامب وزوكربيرج
ترامب وزوكربيرج

رفض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حظر تطبيق تيك توك في أمريكا، وفق ما ذكرت شبكة إن بي سي الأمريكية.


يريد أعضاء الكونجرس وضع قانون  يجبر الشركة الأم الصينية لتطبيق "تيك توك" على بيعها أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة.


يشكل ذلك مشكلة للمشرعين الجمهوريين بعدما عدل الرئيس  السابق دونالد ترمب عن موقفه السابق واقترح عدم حظر التطبيق في نهاية الأمر.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان مشروع القانون سيُمرر عبر مجلس النواب عندما يُطرح للتصويت  كما هو منتظر، أوضح ستيف سكاليس، العضو الجمهوري والزعيم الثاني للجمهوريين بمجلس النواب، "نعم سيُمرر". 


وذكر النائب بوب جود، رئيس تكتل الحرية المحافظ، أنه كان يقيم مشروع القانون لكنه الآن ينزع إلى تأييده.


التشريع الذي قدمته الأسبوع الماضي مجموعة من أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري بقيادة مايك جالاجر، رئيس لجنة القضايا المتعلقة بالصين التابعة لمجلس النواب ، سيحظر متاجر التطبيقات وشركات تقديم خدمات الإنترنت على غرار تلك التي تديرها شركتا "أبل" و"جوجل" التابعة لـ"ألفابت" من إتاحة الوصول لمنصتيهما ما لم تبع الشركة الأم الصينية"بايت دانس" تطبيق "تيك توك" خلال 6 شهور.

 

من جانبه قال  ترامب، الذي وقع أمراً تنفيذياً بصفته رئيساً للبلاد يقضي بحظر "تيك توك"، أن تطبيق "فيسبوك" التابع لشركة "ميتا"، وليس "تيك توك"، هو التهديد الحقيقي. أشار أيضاً إلى أنه كان حذراً من إبعاد الأمريكيين من صغار السن مستخدمي تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير.

أعضاء الكونجرس الأسبوع الماض الأسبوع الماضي الجمهوري الحزبين الديمقراطي والجمهوري الرئيس الأمريكي السابق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

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