انتشار الفرق الطبية بالقليوبية لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية للمواطنين أمام المساجد ..صور

أكد الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية انتشار الفرق الطبية الخارجية من مديرية الصحة لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية للمواطنين من أمام المساجد بعد صلاة التراويح.

و قدم طاقم الأطباء والتمريض خدمات 100 مليون صحة، دعم صحة المرأة، الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، الاكتشاف المبكر وعلاج السمع. صحة الأم والجنين، متابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار " الجزار " إلى أن المبادرات الرئاسية الصحية عبارة عن 10 مبادرات استهدفت القطاع الصحي ، مضيفا أن النجاح الذي حققته المبادرات الصحية ولعل أبرزها القضاء على فيروس سي بتكاتف من كافة الوزارات واستخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي في هذه المنظومة.



وتواصل مديرية الشئون الصحية بالقليوبية تنظيم القافلة الطبية المجانية بقرية جمجرة الجديدة التابعة لمركز بنها لليوم الثانى على التوالى لتوقيع الكشف على المواطنين.



وقالت المديرية إن القافلة تضم جميع التخصصات والكشف والعلاج والتحاليل والفحوصات بالمجان على يد نخبة متميزة من الأطباء في جميع التخصصات، وتحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء، منسق عام القوافل العلاجية.



وأضافت أن خريطة القوافل الطبية تعمل على تغطية المناطق النائية والبعيدة عن الوحدات الصحية والمستشفيات المركزية، في إطار العمل على تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري، والعمل على توفير كل الاحتياجات من خلال تقديم الكشف والعلاج بالمجان، وكذلك تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي لأقرب مستشفى لاتخاذ اللازم واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

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