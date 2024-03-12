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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بعد تصدرها تريند جوجل| 10 صور تبرز أناقة مي عمر.. نعمة الأفوكاتو

مي عمر
مي عمر

تصدرت الفنانة مى عمر، مؤشر البحث جوجل في مصر بعد أن عرضت قناة mbc مصر الفضائية، الحلقة الثانية مسلسل نعمة الأفوكاتو، ضمن سباق الماراثون الدرامي الرمضاني، المتزامن مع عام 2024.

وتحرص مى عمر دائماعلى مشاركة متابعيها عبر صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى أحدث الإطلالات التى تظهر بها سواء فى المناسبات العامة أو فى حياتها اليومية.

وتميزت بذوقها الرفيع فى اختيار أرقي قطع الملابس والأزياء التى تبرز  أناقتها وجمالها وأنوثتها.

وتعتمد مي عمر على الإطلالات التى تتناسب مع قوامها الرشيق وتبرز جمالها وملامحها الجذابة، وتميل إلى اختيار الملابس اللافتة وغير التقليدية، وتحرص على التنوع فى إطلالتها ولا تسير على وتيرة واحدة في عالم الموضة، ما جعلها مثالا للأناقة وملفتة للمتابعيها ومحبيها دائما .

وتميزت "مى" بتسريحات شعر مختلفة ووضع مساحيق تجميل تزيدها لمسة جمالية على إطلالتها، و تحرص على اختيار قطع إكسسوارات تزيد من جمال إطلالاتها.

ونعرض لكم 10 صورة تبرز أناقة مى عمر.

مي عمر
مي عمر

 

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