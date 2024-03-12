صحف الإمارات| أكبر هجوم من لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية.. أول سفينة تحمل مساعدات تنطلق من قبرص.. نداء أممي لـ «إسكات الأسلحة» في غزة

مقتل 11 في ضربة أمريكية بريطانية لأهداف تابعة للحوثيين

ترامب يكشف عن أول إجراء سيتخذه في حال فوزه بالرئاسة

ترامب: حظر تيك توك قد يصيب بعض الأطفال بالجنون

الفاتيكان: وقف الحرب الروسية هو الشرط الأول للسلام في أوكرانيا



تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الثلاثاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.



محليا، قالت صحيفة الاتحاد إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة قد بعث برقية تهنئة إلى بريثفيراجيسينج روبون رئيس جمهورية موريشيوس، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس بريثفيراجيسينج روبون.

عربيا وإقليميا، أفادت صحيفة الامارات اليوم بأن المتحدث باسم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، قال إن 11 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 14 في ضربات جوية منسوبة للتحالف الأمريكي البريطاني استهدفت مدناً ساحلية وبلدات في غرب اليمن، الاثنين.

وذكرت قناة المسيرة التلفزيونية التي تديرها حركة الحوثي اليمنية، أمس، أن التحالف الذي يدافع عن السفن في البحر الأحمر شن 17 ضربة جوية على الأقل على مدينة الحديدة وعدد من المناطق الساحلية الأخرى في غرب اليمن.



وقالت صحيفة البيان إن أول سفينة تحمل مساعدات عبر الممر البحري أبحرت من ميناء لارنكا في قبرص صباح الثلاثاء، إلى قطاع غزة.

وقالت لورا لانوزا، المتحدثة باسم منظمة "أوبن آرمز" (الأذرع المفتوحة)، إن سفينة المنظمة التي تحمل على متنها 200 طن من المواد الغذائية "انطلقت" قرابة الساعة 06,50 ت غ الثلاثاء.

وكتب الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليتس على منصة "إكس"، "أبحرت السفينة أمالثيا في سياق مبادرة الممر البحري القبرصي لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة. إنه شريان حياة للمدنيين".

تحمل السفينة نحو 200 طن من الأرز والدقيق والمعلبات التي سيتم توزيعها في القطاع الفلسطيني المحاصر من خلال منظمة المطبخ المركزي العالمي "وورلد سنترال كيتشن" التي أسسها الطاهي الإسباني الأمريكي خوسيه أندريس.



وذكرت صحيفة الاتحاد أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش،دعا إلى إسكات الأسلحة في قطاع غزة، والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس بمناسبة شهر رمضان، والذي مر أول أيامه على وقع القصف المستمر وسقوط الضحايا في غزة.

وقال جوتيريش لصحافيين: «بداية شهر رمضان المبارك، هو الوقت الذي يحتفل فيه المسلمون في جميع أنحاء العالم وينشرون قيم السلام والمصالحة والتضامن، لكن حتى مع بداية شهر رمضان، يستمر القتل والقصف والمذبحة في غزة».

وقال: «ندائي القوي اليوم هو لالتزام روح شهر رمضان من خلال إسكات الأسلحة وإزالة كل العقبات حتى يصبح إدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة ممكناً بالوتيرة وبالحجم الضخم الضروري».

وأضاف جوتيريش: «في الوقت نفسه، وبروح رحمة شهر رمضان، أدعو إلى الإفراج عن جميع الرهائن فوراً». وقال: إن «عيون العالم تراقبنا، التاريخ يراقبنا، لا يمكننا غض الطرف».



ركزت صحيفة الخليج على اعلان حزب الله الثلاثاء إطلاق «أكثر من مئة صاروخ» في اتجاه مواقع عسكرية في شمال إسرائيل ردّاً على قصفها مناطق في لبنان أبرزها مدينة بعلبك (شرق)، في سياق التوتر بين الطرفين منذ اندلاع الحرب في غزة.

وقال الحزب في بيان إنه «رداً على الاعتداءات الإسرائيلية على أهلنا وقرانا ومدننا وآخرها في محيط مدينة بعلبك» ليل الاثنين، قام عناصره صباح الثلاثاء بقصف «مقر قيادة الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع والقاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف ومرابض المدفعية المنتشرة في محيطها بأكثر من مئة صاروخ كاتيوشا».

دوليا، قالت صحيفة البيان إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تعهد بالإفراج عن "الرهائن" من مهاجمي مبنى الكابيتول مطلع العام 2021، بحال فوزه بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.

وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشال" الإثنين "إن الإجراءات الأولى التي سأتخذها بصفتي الرئيس المقبل ستكون إغلاق الحدود" مع المكسيك و"الإفراج عن رهائن السادس من يناير المسجونين ظلما".

واقتحم أنصار الرئيس السابق مبنى الكونغرس الأمريكي في السادس من يناير 2021، بدفع من اتهاماته بحصول عمليات تزوير في الانتخابات الرئاسية التي خسرها لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن، وسعيا لعدم تثبيت نتائج هذه الانتخابات رسميا.

وتمّ توجيه الاتهام الى أكثر من 1350 شخصا بالضلوع في الاعتداءات على الكابيتول، وفق آخر الأرقام الصادرة عن وزارة العدل الأسبوع الماضي. وصدرت أحكام بالسجن بحق نحو 500 منهم.



وأوضحت صحيفة الاتحاد تأكيد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن تيك توك يمثل تهديدا للأمن القومي، مضيفا في الوقت نفسه أن حظر التطبيق الشهير سيضر ببعض الأطفال ولن يؤدي إلا إلى تعزيز موقع فيسبوك الذي ينتقده ترامب بشدة.



وقال ترامب لشبكة (سي.إن.بي.سي) أمس الاثنين "لا أتطلع إلى مضاعفة حجم فيسبوك. وإذا حظرتم تيك توك، فسيكون فيسبوك وغيره، ولكن في الغالب فيسبوك، المستفيد الأكبر. وأعتقد أن فيسبوك يفتقر للأمانة بشدة".



ذكرت صحيفة الخليج أن مسؤول كبير بالفاتيكان قال في مقابلة صحفية نُشرت اليوم الثلاثاء، إن الشرط الأول لأي مفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا هو أن توقف روسيا حربها.

واستدعت وزارة الخارجية الأوكرانية، سفير الفاتيكان أمس الاثنين، للتعبير عن خيبة الأمل إزاء تصريحات سابقة للبابا فرنسيس، مفادها بأن على أوكرانيا أن تتحلى بما أسماها «شجاعة الراية البيضاء»، وأن تدخل في محادثات مع روسيا لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين.