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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نجوم ودعوا رمضان بعد الحلقة الأولى.. أحمد فؤاد سليم وبدير وعفاف شعيب الأبرز

أحمد فؤاد سليم
أحمد فؤاد سليم

ودع عدد من النجوم دراما رمضان بعد عرض الحلقات الأولى من الأعمال التى شهدت معظمها حالة من الإثارة والتشويق، وهو ما نرصده فى التقرير التالى. 

أحمد فؤاد سليم

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "بيت الرفاعى" الذى يقوم ببطولته أمير كرارة وفاة والده، والذى قام بدوره الفنان أحمد فؤاد سليم، وذلك بعد أن هاجمته أزمة صحية شديدة بسبب مشاجرته مع ابنه ياسين "أمير كرارة" وانفعاله عليه.

أحمد بدير

أما الفنان أحمد بدير، فودع مسلسل "سر إلهى" من الحلقة الأولى، حيث كشف رجل الأعمال هارون (أحمد بدير) لـنصرة (روجينا) أن نجله بدر (محمود حجازي) حاول قتله للاستيلاء على ثورته مع شقيقته شاهيناز (مي سليم)، وعندما رفض أخوهم الثالث كريم هذا الأمر، ودافع عنه قام بدر بقتل شقيقه كريم.

عفاف شعيب

بينما ودعت عفاف شعيب مسلسل "محارب" من الحلقة الأولى أيضا، وذلك خلال سيرها في الشارع للذهاب للفرح، حيث صدمها التيك توكر رامي خلال استعراضه بالسيارة في أحد شوارع شبرا.

ونزل رامي من السيارة مصدوما ليجد عفاف شعيب ملقاة على الأرض وقد توفيت، وهرول سكان المنطقة والشباب للتجمهر حوله والإمساك به بعد وقوع هذا الحادث.

عفاف شعيب
عفاف شعيب
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أحمد بدير أحمد فؤاد سليم الفنان احمد فؤاد سليم الفنان أحمد بدير بيت الرفاعي أمير كرارة عفاف شعيب

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