تونس.. عبير موسى تقاطع وجبات الإفطار والسحور بالسجن

مع بداية رمضان..

أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي، مقاطعة وجبات الإفطار والسحور التي تقدّمها إدارة مركز الاحتجاز بالسجن المدني بمنوبة.

كما قررت موسى - بحسب وسائل إعلام تونسية - إعفاء عائلتها من جلب "القفة" خلال شهر رمضان الكريم لتكتفي بالخبز والزيت والحدّ الأدنى لسدّ الرمق".



يشار الي أنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس كان قد أصدر قرارا بإيداع موسى السجن.

وذكر الناطق باسم المحكمة محمد زيتونة، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنّ بطاقة الإيداع في علاقة بالقضية التي تمت مباشرتها بموجب شكوى تقدّمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس ضد عبير موسي، على خلفية تصريح أدلت به أواخر سنة 2022 لإحدى وسائل الإعلام، نسبت فيه أمور تمسّ من الهيئة.