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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدقهلية: حملات مكثفة علي معارض"أهلا رمضان" لضبط الأسعار

حملة تمونية
حملة تمونية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

 وأوضح المحافظ  أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.


و قال محافظ الدقهلية إن الحملات التموينية يتم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين وبمشاركة جهاز حماية المستهلك أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن وبمشاركة مديرية الطب البيطري باشراف الدكتور السيد حسانين مدير مديرية الطب البيطري ،والعميد خالد دويدار رئيس مباحث التموين.

وأسفرت عن تحرير 166محضرا بالمخالفات بنطاق  5 مراكز ومدن شملت مراكز ومدن  أجا وطلخا والمنصورة وميت غمر والمنزلة بنطاق المحافظة وقرر "مختار"احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات التجارية المتنوعة ومحلات الجزارة، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية بالمراكز.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التي تم تنفيذها بهذه المراكز شملت المرور علي 271 مخبزا للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها بدون أذن رسمى أوعذر قهري عن الانتاج والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات وايضا التأكد من نظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به.

 كما تم المرور علي المحلات والاسواق للتأكد من توافر السلع بالجودة والوفرة المطلوبة والتأكد من تواجد قوائم الاسعار علي السلع المعروضة واتخاذ الاجراءات حيال المخالفين.

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التموين بالدقهلية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بالدقهلية ر محافظ الدقهلية سلع مجهولة المصدر محافظ الدقهلية مخالفين مديرية الطب البيطري وكيل وزارة التموين بالدقهلية وكيل وزارة التموين

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