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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التنمية المحلية تتابع فعاليات "حماية الطفل" بالمنيا

وحدة حماية الطفل
وحدة حماية الطفل بالمنيا

تابعت وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التنمية المحلية الفعاليات التى تنفذها وحدة حماية الطفل بمحافظة المنيا .

يأتي ذلك استمراراً لجهود وزارة التنمية المحلية في مجال دعم وتمكين المرأة، وحماية الطفل...و فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالمتابعة المستمرة للأنشطة التى تنفذها وحدات تكافؤ الفرص وحماية الطفل بالمحافظات لتمكين المرأة باعتبارها شريكا أساسيا فى التنمية، ولتوفير الحماية اللازمة للأطفال بإعتبارهم مستقبل الوطن.

 

حيث تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا جهود الوحدة العامة لحماية الطفل بإدارة المرأة والأمومة والطفولة، في تنفيذ سلسلة من الندوات التوعوية والتثقيفية وذلك بهدف رفع الوعي الفكري والصحي لدى الطلاب.

من جانبها، استعرضت فاطمة الزهراء على مدير إدارة الأمومة والطفولة بديوان عام المحافظة، جهود وحدة حماية الطفل على مدار الفترة الماضية، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ عدد من حملات التوعية والندوات والأنشطة التعريفية المختلفة، حيث تم تنظيم ندوة بعنوان " الابتزاز الالكتروني " بمدرسة محمد وحيد حبشي مصلحي الثانوية بنات الجديدة بالمنيا، وعقد ندوة تثقيفية توعوية بمدرسة الثانوية بنات بعنوان "التغذية العلاجية السليمة"، وكذلك تم تنفيذ ندوة عن مفهوم المواطنة والانتماء و قبول الآخر بالتعاون مع منطقة المنيا الأزهرية ، مؤكدة أن هذه الندوات جاءت بمشاركة نخبة من المتخصصين من أساتذة التربية والقانون و استشارى التغذية و رجال الدين، وذلك ضمن سلسلة من الندوات التثقيفية لرفع الوعى لدى الطلاب باعتبار أن مرحلة المراهقة والشباب هى الفئة المستهدفة لبناء جيل واع يسعى نحو تنمية المجتمع .

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التنمية المحلية تمكين المراة حماية الطفل وحدة تكافؤ الفرص المنيا

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