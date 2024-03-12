عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

على خطى بايدن.. أستراليا تهدد إسرائيل وتطالب نتنياهو بتغيير نهجه

غزة
غزة

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونج، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يضعف إسرائيل بنهجه في الحرب في غزة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، حثت وونج إسرائيل على "تغيير مسارها، محذرة أنها "ستخسر المزيد من الدعم الدولي".

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال السبت الماضي إن "نتنياهو يلحق ضررا بإسرائيل أكثر مما يساعدها"، من خلال إدارته الحرب بطريقة تتعارض مع قيم البلاد.

وردا على سؤال حول تصريحات بايدن، على هامش قمة الأعمال الأسترالية للمراجعة المالية، وافقت وونج على ذلك وقالت إن الدعم الدولي لإسرائيل سيستمر في التراجع ما لم تعالج البلاد "الكارثة الإنسانية" في غزة.

وأضافت: "أعتقد أن العالم يشعر بالهلع من الوضع الحالي.. وأود أن أقول إنه ما لم تغير إسرائيل مسارها فإنها ستستمر في فقدان الدعم".

ودعت كندا وأستراليا ونيوزيلندا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في بيان مشترك الشهر الماضي.

الأمريكي جو بايدن الخارجية الاسترالية الدعم الدولي لإسرائيل استراليا الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس الأمريكي الخارجية الأسترالي الكارثة الإنسانية في غزة الكارثة الإنسانية بنيامين نتنياهو تصريحات بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيل ضعف إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معجزة.. آخر تطورات حالة أحمد رفعت بعد نقله للرعاية المركزة

سعر الفرعون المصري| ليفربول يعرض محمد صلاح للبيع.. والهلال واتحاد جدة يدخلان "المزاد"

عادت لمصر بتدفقات كبيرة| ما هي الأموال الساخنة ومصير سعر الدولار بعد دخولها؟

مستجدات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت لاعب فيوتشر بعد نقله للمستشفى

35 صدمة كهربائية| رئيس الاتحاد يكشف كواليس الحالة الصحية لـ أحمد رفعت

كونوا على أهبة الاستعداد.. عالم الزلازل الهولندي يعود مغردا بتحذير من العيار الثقيل

وقع فجأة.. توقعات خطيرة عن حالة اللاعب أحمد رفعت بالمستشفى

الحالة حرجة.. شوبير يكشف مستجدات حالة لاعب فيوتشر بعد نقله للمستشفى

موضوعات متعلقة

موعد صيام الأيام البيض في شهر رجب وفضلها.. لا تفوت الخير على نفسك

الأولى من نوعها.. وزيرة خارجية أستراليا تعلن عن زيارة إلى الشرق الأوسط

في 30 ثانية فقط.. هذا العمل تحصد به أجر قيام أول ليلة من رجب

أول ليلة من رجب 2024 بدأت الآن.. ردد دعاءها المستجاب.. واغتنمها بـ8 أعمال

خمس ليال لا ترد فيهن دعوة.. إحداها اقتربت فاغتنمها بهذه الأدعية

«تحديات استثنائية» و«بناء الدولة» أبرز اهتمامات كبار كتاب صحف القاهرة

حكاية التعليم المفتوح وتحويله من شهادة‭ ‬أكاديمية‭ ‬إلى‭ ‬مهنية

قرار نهائى .. هل يعود نظام التعليم المفتوح

ترشيحاتنا

كنز بمليارات الدولارات.. 4 شركات أجنبية تتصارع للفوز بهذا الاستثمار داخل مصر| تفاصيل

ترامب: سأتخذ هذين الإجراءين فورا حال فوزي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024

جريمة جديدة.. شهداء ومصابين في استهداف الاحتلال الباحثين عن المساعدات بدوار الكويت

على خطى بايدن.. أستراليا تهدد إسرائيل وتطالب نتنياهو بتغيير نهجه

هل التفكير في أمور مخلة أو جنسية يفسد الصوم.. الموقف الشرعي

محمد النني يفتتح غرفة للصلاة في ملعب نادي أرسنال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جذاب وغير معتاد.. بسمة وهبة بفستان طويل أنيق تشعل السوشيال ميديا

بعد تصدرها التريند| آخر صور جمعت تامر حسنى وبسمة بوسيل.. هل عاد الثنائي؟

بعد تصدرها تريند جوجل| 10 صور تبرز أناقة مي عمر.. نعمة الأفوكاتو

أروى بقفطان مغربي يثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

يسرا تروى تفاصيل صفعة شادية لها وفنان وحيد كانت قلقانة منه ..فيديو

دلوعة بابي.. طلاق يارا كمال من زوجها والمتابعين كشفوا الحقيقة

حيوانات منوية وعظام قطة.. سالى عبد السلام تروي مأساتها مع السحر.. فيديو

فيفي عبده تكشف سبب الحج 5 مرات والعمرة 37

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ