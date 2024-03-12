على خطى بايدن.. أستراليا تهدد إسرائيل وتطالب نتنياهو بتغيير نهجه

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونج، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يضعف إسرائيل بنهجه في الحرب في غزة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، حثت وونج إسرائيل على "تغيير مسارها، محذرة أنها "ستخسر المزيد من الدعم الدولي".

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال السبت الماضي إن "نتنياهو يلحق ضررا بإسرائيل أكثر مما يساعدها"، من خلال إدارته الحرب بطريقة تتعارض مع قيم البلاد.

وردا على سؤال حول تصريحات بايدن، على هامش قمة الأعمال الأسترالية للمراجعة المالية، وافقت وونج على ذلك وقالت إن الدعم الدولي لإسرائيل سيستمر في التراجع ما لم تعالج البلاد "الكارثة الإنسانية" في غزة.

وأضافت: "أعتقد أن العالم يشعر بالهلع من الوضع الحالي.. وأود أن أقول إنه ما لم تغير إسرائيل مسارها فإنها ستستمر في فقدان الدعم".

ودعت كندا وأستراليا ونيوزيلندا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في بيان مشترك الشهر الماضي.