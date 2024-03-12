ختام برامج التدريب التحويلي على مهن يحتاجها سوق العمل لشباب أسوان

اختتمت مديرية العمل بمحافظة أسوان عدد 8 برامج تدريبية مجانية ، بمركز التدريب المهني بالمحمودية ، والوحدة المتنقلة بقرية عنيبة التابعة لمركز نصر النوبة ، ضمن المبادرة الرئسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجاً ، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب على المهن المطلوبة فى سوق العمل ، ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024 والتى تنفذها المديرية وأجهزتها بالمراكز التابعة تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وذلك على المهن التالية : التفصيل والحياكة ، والسباكة الصحية ، وصيانة الشاشات ، وتركيب كاميرات المراقبة ، وصيانة الاجهزة المنزلية ، والكهرباء ، والطاقة الشمسية ، والملابس الجاهزة والمفروشات ، وكهرباء سلسيون ، باجمالي عدد 129 خريج منهم 110 خريج من طلاب التعليم الفني الصناعي بمختلف التخصصات ، طبقا ً للبرتوكول الموقع بين المديرية وبين مديرية التربية والتعليم ومشروع قوي عاملة مصر، حيث جرى تنفيذ هذه البرامج بالمتابعة والتقييم من الجانبين حرصا منهما علي رفع المستوي المهاري لدي طلاب التعليم الفني الصناعي .

وأوضح فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان ، فى تقريرٍ للوزارة ، ان تلك التدريبات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالغهتمام بالشباب من الجسنين وتوفير مزيد من برامج التدريب المهنى المجانية لهم لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على المهن التى يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجي والتعاون مع الجهات المتخصصة لتقديم أفضل البرامج التدريبية وفق احدث الأساليب العالمية ، وأضاف مدير المديرية أن المسؤلين بمشروع قوي عاملة مصر قدموا الشكر والتقدير لفريق عمل مركز تدريب مهني المحمودية الذي استضاف جموع الطلاب المرشحين من قبل المشروع ومدي الاهتمام ، والمعلومات التي تلقاها طلاب التعليم الفني علي يد نخبة من اكفأ العناصر التدريبية والتي بذلت قصاري جهدها لتنمية مهارات طلبة التعليم الفني مع الحرص علي تبسيط المعلومة لسهولة استيعابها مع التنوع في الوسائل التدريبية داخل الورش ، وقد ظهر ذلك من خلال المستويات التى قدمها الطلاب بعد انتهاء البرامج ، متمنين تكرار تنفيذ مثل هذه البرامج الهادفة لهم ولزملاءهم الذين لم يحصلوا علي هذه البرامج .