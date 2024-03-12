البحرين ترحب بنتائج اجتماع جامعة الدول العربية بشأن دعم التسوية في ليبيا

رحبت مملكة البحرين ، اليوم الثلاثاء، بنتائج اجتماع جامعة الدول العربية بشأن دعم التسوية السياسية في ليبيا.

وأعربت وزارة الخارجية عن ترحيب مملكة البحرين بنتائج الاجتماع الذي استضافته جامعة الدول العربية، بمشاركة رؤساء المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، واتفاقهم على وجوب تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين، وتوحيد المناصب السيادية، والتوافق على عقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق، وتنفيذه.

وجددت وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الداعم للجهود العربية والدولية الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة ومستدامة للأزمة في ليبيا، بما يحفظ سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، ويلبي تطلعات شعبها الشقيق في الأمن والسلام والازدهار.