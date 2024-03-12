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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

قبل صعود المسرح.. تمزق فستان إيما ستون خلال تسلمها الأوسكار| شاهد

إيما ستون 
إيما ستون 

تعرضت الممثلة الأمريكية إيما ستون، التى حازت على جائزة الأوسكار لفئة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "Poor Things"، بمشكلة في فستانها، وهو ما وضعه بموقف محرج.

واجهت الممثلة الأمريكية هذه المشكلة قبل لحظات بسيطة من اعتلائها المسرح، لتسلّم جائزتها.

بدا على وجة ستون التوتر وهي فى طريقها لاستلام جائزة أوسكار، وكأنها تتمتم بشفتيها قائلة: "فستاني تمزّق".

إيما ستون
إيما ستون 

وبشجاعة من ستون وبحب شديد فقد فضلت أن تشرح لمحبيها وجمهورها ومشاهديها في ختام خطاب تسلمها جائزة "الأوسكار"، قائلة لهم: “ساداتي عليكم أن لا تنظروا إلى الجزء الخلفي من فستاني، فهذا رجاء منكم من المرجح أن يكون قد لفت المزيد من الانتباه إلى المشكلة”.

وحرصت الممثلة الأمريكية إيما ستون على إيضاح السبب قائلة إنها تعتقد أن فستانها تمزق خلال أداء أغنية I'm Just Ken (أنا مجرد كين) أثناء انغماسها في الرقص على واقع الأغنية. 

إيما ستون
إيما ستون 
حفل توزيع جوائز "الأوسكار"
إيما ستون 
ايما ستون جائزة الأوسكار الممثلة الأمريكية إيما ستون أنا مجرد كين I m Just Ken الرقص

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