فتاوى تشغل الأذهان.. هل التفكير في الأمور الجنسية يفسد الصوم؟ وما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟ وهل الصلاة بالمصحف أقل ثوابا من أدائها بدونه؟

فتاوى تشغل الأذهان..

هل التفكير في الأمور الجنسية يفسد الصوم؟

ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟

هل الصلاة بالمصحف أقل ثوابا من أدائها بدونه؟

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في هذا التقرير.

أجاب الشيخ أحمد عبد الحليم، عضو مركز الأزهر للفتوى، عن سؤال “هل التفكير في الأمور الجنسية يفسد الصوم؟”، قائلا إن التفكير أو التخيل فى مثل هذه الأمور لا يفسد الصوم ولا يفطر، لأن المفطرات الأكل والشرب والجماع وإنزال المنى عن طريق مباشر، فهذه أمور تفطر، أما لو لم يحدث إنزال للمني فلا تفطر.

هل التخيلات الجنسية تفسد الصوم؟

وأضاف: "بدلا من أن تشغل نفسك بهذه الأمور، الأحسن لك أن تشغل نفسك بذكر الله والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية الكرسي والمعوذتين ودعاء قبل النوم وهو «اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت»، «اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك» رواه الترمذي.

من جانبه، قال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن مجرد التفكير أو السرحان في بعض الأمور المخلة أو بعض المعاصي في نهار رمضان لا يبطل الصوم، ولكن على الصائم عدم الاسترسال في التفكير في مثل هذه المحرمات ولا يستسلم لها، وعليه بمواصلة الذكر أو القراءة في كتاب الله.

واستدل "وسام" خلال إجابته عن أسئلة المتابعين خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم". رواه البخاري ومسلم.

هل التخيلات الجنسية تستوجب الغسل؟

قال وسام قائلًا: “لا تلتفت إلى هذا الوسواس ولا لهذه التخيلات، والتخيلات فى هذه الأمور لا توجب الغسل”.

حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك

“ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟”، سؤال بينه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من خلال الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟

وقال الأزهر: “من المعلوم شرعًا أن وقت وجوب الصوم يبدأ بطلوع الفجر الصادق، فيجب حينئذ الإمساك عن المفطرات، أما مدفع الإمساك الذي تعارف عليه الناس فهو تنبيه لاقتراب وقت الفجر؛ ومن ثمَّ فلا يترتب عليه حكم شرعيّ؛ لأن وقت الصوم يبدأ بطلوع الفجر الصادق، والنبي ﷺ أرشد صحابته إلى ذلك فقال: «كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ لاَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ». [أخرجه البخاري]”.

وشدد: “عليه؛ فلا بأس بأن يأكل الإنسانُ أو يشربَ بعد إطلاق مدفع الإمساك وقبل أذان الفجر، فإذا أذن الفجر فقد وجب الإمساك عن المفطرات، والله تعالى أعلم”.

وأشار إلى أن مدفع الإفطار وأذان المغرب علامتان على غروب الشمس، ويكونان في وقت واحد ولا تعارض بينهما، ففطر الصائم بغروب الشمس لا بالأذان ولا بمدفع الإفطار؛ لقوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187]، وعن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ». [ أخرجه البخاري].

هل الصلاة بالمصحف أقل ثوابا من الصلاة بدونه؟

“هل القراءة من المصحف في الصلاة أقل ثوابا عن الصلاة بدونه؟”، سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ورد عثمان، قائلا إن القراءة من المصحف أثناء الصلاة جائزة وتقبل ولا حرج فى ذلك.

وأشار الى أن حكم القراءة من المصحف أثناء الصلاة جائز سواء فرض أو نفل، ولكن فى الفرض حاول ألا تشغل نفسك بشيء وتقرأ فى الفرض ما تحفظ، إلا أن الأمر فى النافلة واسع وتكون الصلاة صحيحة وتقبل ولا حرج فى ذلك.



هل تقبل القراءة من الموبايل أثناء الفرض؟

سؤال أجاب عنه الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ورد العجمي، قائلا إن من أراد أن يقرأ القرآن من الموبايل أثناء الصلاة فيجوز وتقبل ولا حرج في ذلك.

هل تجوز القراءة من المصحف في صلاة قيام الليل؟

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز صلاة قيام الليل بالقراءة من المصحف حال حافظ المصلي على التركيز والخشوع.

وأضاف خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية على “فيس بوك”: “أما في حال انشغل المصلي بتقليب الصفحات في المصحف أثناء الصلاة، وسرح وانشغل عن الصلاة، فالأولى الصلاة بدونه”.