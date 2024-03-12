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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الكرملين يعلن حالة التأهب العسكري بعد هجوم بالمسيرات الأوكرانية على مقاطعات روسية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلن الكرملين حالة التأهب العسكري بعد هجوم بالمسيرات الأوكرانية على مقاطعات روسية، وذلك حسبما أعلنت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وفي سياق متصل، قال الكرملين اليوم الاثنين إن دعوة البابا فرنسيس لإجراء محادثات لإنهاء الحرب في أوكرانيا 'مفهومة تماما'، لكن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي قال إن الوقت ليس مناسبا الآن للحديث عن 'الاستسلام'.
واستدعت وزارة الخارجية الأوكرانية سفير الفاتيكان، المعروف باسم السفير البابوي، للتعبير عن 'خيبة أملها' إزاء تصريحات فرانسيس في مقابلة سجلت الشهر الماضي مفادها أن أوكرانيا يجب أن تتحلى 'بشجاعة الراية البيضاء' للتفاوض على إنهاء الصراع.

 

وقالت الوزارة إن تصريحات البابا 'تضفي الشرعية على حق القوة وتشجع على المزيد من التجاهل لأعراف القانون الدولي'.
وبينما يتصارع الغرب حول كيفية دعم أوكرانيا واحتمال حدوث تغيير حاد في سياسة الولايات المتحدة إذا فاز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر، عرض بوتين بشكل أساسي تجميد ساحة المعركة على طول خطوط المواجهة الحالية، وهو الافتراض الذي ترفضه أوكرانيا.

الكرملين مقاطعات روسية المسيرات الأوكرانية البابا فرنسيس أوكرانيا

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