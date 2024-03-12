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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تحرير الإذاعة والتلفزيون.. الجيش السوداني: سيطرنا على كامل أم درمان.. فيديو

الجيش السوداني
الجيش السوداني

تمكنت قوات الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، من تحرير مباني الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون ودخول مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان؛ بعد احتلال دام لشهور من الدعم السريع.

ووفقا لوسائل الاعلام السودانية، نجح الجيش السوداني، في السيطرة على كامل أم درمان القديمة بعد دخول مقر الإذاعة.

وقال الجيش السوداني إنه سيطر على مبنى الإذاعة والتلفزيون بحي الملازمين؛ وجاءت السيطرة بعد محاولة فاشلة انتهت بكارثة للمليشيا لفك الحصار  عن الاذاعة.

ويعد هذا المبنى هو آخر معاقل المليشيات في أم درمان القديمة ولم يتبق للمليشيات في أم درمان سوى جيوب صغيرة في الدوحة وجنوب أم درمان.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش السوداني، أنه تمكن من إحباط محاولة من الدعم السريع لكسر الحصار على مبنى الإذاعة بأم درمان.

وقال مكتب الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، في بيان له اليوم الثلاثاء، إنه تم: "إحباط محاولة قوات الدعم السريع للهروب من حصار تفرضه عليها قواتنا في أم درمان والقضاء على معظم الهاربين".

وتابع: "دمرنا واستلمنا معظم معداتها وآلياتها وجار حصر خسائر العدو".

وأكد الجيش السوداني أن قواته تواصل تضييق الحصار على قوات الدعم السريع في أم درمان.

وأضاف أنه "تم التصدي لمجموعة أخرى من المسلحين حاولوا إسناد قوات الدعم السريع في أم درمان من جهة الغرب و نتعامل حالياً مع مجموعة صغيرة".

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