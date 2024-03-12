الجيش السوداني يسترد الإذاعة.. مستشار الدعم السريع يكشف ماحدث في أم درمان

كشف مستشار مليشيات الدعم السريع، عمران عبدالله في منشور على منصة إكس ان عناصر الميلشيات خسرت سيطرتها على مبنى الاذاعة السودانية.

وقال عمران : ما حدث في الإذاعة، إنه بناءً على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2427 بشأن الهدنة الإنسانية في شهر رمضان المعظم ووقف العدائيات في السودان، جرت اتصالات على مستويات رفيعة مع قيادة الدعم السريع من أجل وقف القتال.

وبين عمران أن قيادة قوات الدعم السريع التزمت، بهذا القرار من أجل تهيئة الظروف للمدنيين لصيام هذا الشهر الكريم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمواطنين خاصة بعد ظهور تقارير دولية تشير إلى حدوث مجاعة في معظم انحاء السودان بسبب نقص الغذاء.

وأضاف: بالمقابل نقلت الأطراف الدولية والإقليمية التزام قادة الجيش بالهدنة ابتداء من أول يوم في رمضان على ان يكون هذا الالتزام أخلاقيا بين الطرفين إلى حين تحديد آلية لمراقبة وقف إطلاق النار.

وتابع “ما حدث ان الجيش ومن خلفه كتائب المؤتمر الوطني الإرهابية _بحسب تعبيره _ تنصلت من هذا العهد والالتزام الأخلاقي وغدرت بقوات الدعم السريع وهاجمتها في محور الإذاعة على الرغم من التزامها مسبقاً بوقف اطلاق النار”.

واتم “بذلك تكون قوات الدعم السريع قد خسرت الإذاعة ولم تخسر المعركة برمتها وفي المقابل كسبت احترامها امام الشعب السوداني والمجتمع الدولي والإقليمي من خلال الالتزام بالهدنة الإنسانية وتكشفت أخلاق الفلول ولم يخيبوا الظن ولم يخالفوا تاريخهم الطويل في خيانة العهود والمواثيق”.