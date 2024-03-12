مسئول أمريكي يدلي بشهادة مهمة حول وثائق بايدن السرية أمام الكونجرس

ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية، أنه من المتوقع أن يدلي المستشار الخاص روبرت هور بشهادته أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي حول وثاق بايدن السرية.

ومن المنتظر أن يدلي هور بشهادته أمام اللجنة التي يقودها الحزب الجمهوري.

وتفحص اللجنة تعامل الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الوثائق السرية.

وستناقش اللجنة هور في سبب قراره بعدم التوصية بتوجيه اتهامات جنائية نحو بايدن.

وحصلت سي إن إن على مسودة بيان هور أمام اللجنة القضائية والتي سيقول فيها انه كان "بحاجة لإظهار جوانب عمله".

ومن المتوقع أيضًا أن يتناول هور قراره بعدم النصيحة بملاحقة بايدن مشيرًا إلى قدرات ذاكرة بايدن، قائلاً: "كان علي أن أفكر في قدرات التذكر والذاكرة لدى الرئيس وحالته العقلية العامة وكيف من المحتمل أن تنظر هيئة المحلفين إلى ذلك وحالته العقلية في ضوء محاكمة جنائية".