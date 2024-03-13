5 إجراءات تحمى المواطنين من غلاء الأسعار وفقا للقانون

لحماية المواطنين من جشع التجار، وغلاء الأسعار،حدد قانون حماية المستهلك بعض الإجراءات والقواعد يلتزم بها المستهلكين، حيث نصت المادة 9 من القانون على أن يلتزم التاجر او المورد بالاجراءات الآتية:

1- التضليل في مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.

2- التضليل في طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.

3-التضليل فى خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.

4- التضليل فى السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.

5- التضليل في جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.