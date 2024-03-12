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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة كفرالشيخ يؤكد استمرارية العمل نحو الإرتقاء بالعملية التعليمية

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازاق دسوقي

أكد رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازاق دسوقي، ضرورة استمرار العمل نحو الإرتقاء بالعملية التعليمية وربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل واحتياجات التنمية، واستحداث برامج دراسية جديدة متعددة التخصصات تتناسب مع الوظائف المستحدثة بمختلف القطاعات الاقتصادية في ضوء الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.


جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الجامعة اليوم "الثلاثاء" مجلس عمداء الجامعة، خلال اجتماعه الشهري لبحث واستعراض المستجدات والموضوعات الشهرية المعروضة على المجلس، بحضور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد عبد العال، ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الدكتور إسماعيل القن، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور أماني شاكر، وأمين عام الجامعة الدكتور على صبري، وعمداء الكليات .

ووجه رئيس الجامعة، لعمداء الكليات، بضرورة إدراج برامج توعوية توضح مخاطر الإدمان الإلكتروني والأبعاد الأخلاقية في استخدام مواقع التواصل، مشيرا إلي التعريف بوحدة مناهضة العنف ضد المرأة والأنشطة والخدمات التي تقدمها داخل الجامعة.


وأكد رئيس الجامعة، بضرورة تكثيف الجهود المبذولة للمشاركة في النهوض بالمشروع القومي لمحو الأمية لتحقيق نتائج متميزة تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، بجانب تشجيع تقديم بحوث تطبيقية في مجالات الذكاء الاصطناعي والاهتمام بالتطبيقات المختلفة بذوي الهمم، والعمل على محاولة إدراج استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجالات الدراسية بما يتفق وطبيعة مجال التخصص والمستحدثات التكنولوجية والمبتكرات الإلكترونية في كل تخصص.

من جانبهم، أكد مجلس عمداء الجامعة، استمرار متابعة نشاط قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ودوره في مجال محو الأمية وتعليم الكبار وكذلك، تنظيم وإطلاق القوافل التنموية الشاملة للقرى الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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