هل ركوب المرأة التاكسي والأسانسير مع الرجل خلوة.. علي جمعة يجيب

أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، عن سؤال ورد اليه عبر برنامجه "نور الدين" والمذاع عبر القناة الأولى"، اليوم الثلاثاء، ثاني أيام رمضان، مضمونة: “أهم مقاييس العفاف في العلاقة بين الولد والبنت؟”.

ليرد جمعة، قائلًا: أولها السر والعلن، فهل هذه العلاقة علنية أم سرية، وهل الآباء على علم بهذه العلاقة أم لا ؟.

وأضاف "جمعة"، أن الإثم هو ما يحاك في النفس وتخشى أن يطلع عليه الناس.

وأوضح أن من مقاييس العفاف مدى وجود نوع من طلب الحرام، أو وجود خلوة تستدعي الاستئذان للنظر، منوهًا بأنه ركوب فتاة مع سائق تاكسي عام لا يعتبر خلوة، كذلك ركوب الفتاة مع شخص بالأسانسير ليس خلوة تستدعي الاستئذان بالنظر، وإنما هو مكان عام.