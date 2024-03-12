خادم الحرمين وولي عهده يعزيان الإمارات في وفاة الشيخ صقر بن راشد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ببرقية عزاء ومواساة، للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في وفاة الشيخ صقر بن راشد بن صقر القاسمي.

ووفق صحيفة سبق السعيدة فقال الملك: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ صقر بن راشد بن صقر القاسمي وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيج جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في وفاة الشيخ صقر بن راشد بن صقر القاسمي.

وقال ولي العهد: " تلقينا نبأ وفاة الشيخ صقر بن راشد بن صقر القاسمي -رحمه الله- ونبعث لكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيج جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب.