وكيل تعليم الشرقية يوجه بدمج التكنولوجيا في اليوم الدراسي وتفعيل الغياب الإلكتروني

وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية علي عبد الرؤوف، المسئولين عن العملية التعليمية بالمدارس، بدمج التكنولوجيا في اليوم الدراسي من خلال تفعيل حصص مشاهدات القنوات التعليمية بمختلف مراحل التعليم، عن طريق (السبورة الذكية، أو الداتا شو، أو أجهزة الحاسب الآلي ) بما يسهم بشكل فعال في توفير وقت كافٍ لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها: الرياضية، والثقافية، والفنية، والعلمية، والتكنولوجية، والمساهمة في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة.



جاء ذلك خلال جولة قام بها وكيل الوزارة لمتابعة مدرستي أبوعيد الإبتدائية ومدرسة الهوابر الإعدادية المشتركة بإدارة ديرب نجم التعليمية، للاطمئنان على سير وانتظام العملية التعليمية خلال شهر رمضان المبارك.

واطمأن وكيل الوزارة على انتظام سير الدراسة بمدرسة أبوعيد، وناقش التلاميذ فيما تمت دراسته من المناهج الدراسية، وانتظام العمل داخل المدرسة وتأكد من استلام التلاميذ للكتب الدراسية وممارسة الأنشطة الرياضية داخل المدرسة، ووجه الشكر لإدارة المدرسة وأعضاء هيئة التدريس، لارتفاع نسبة حضور التلاميذ، وحثهم على مواصلة العمل وجعل المدرسة مصدر جذب للتلاميذ.

وتوجه وكيل الوزارة لمدرسة الهوابر الإعدادية المشتركة وتفقد الفصول والمعامل وغرفة المكتبة وتفعيل حصص المشاهدة، واطمأن على سير العمل وانتظام الدراسة بالمدرسة وناقش الطلاب فيما تمت دراسته من مناهج دراسية، موجها إدارة المدرسة بمساعدة الطلاب في توصيل كافة المعلومات والروابط والأكواد اللازمة للدخول على المنصات التعليمية والتواصل المستمر معهم كداعمين وميسرين العملية التعليمية.

كما وجه الطلاب بمتابعة برامج القنوات التعليمية أثناء فترة تواجدهم بالمنزل؛ للاستفادة من البرامج والدروس المنهجية التي تقدمها القنوات التعليمية، مؤكدا استمرار ومواصلة المتابعة الميدانية لجميع المدارس بكافة المراحل التعليمية، للوقوف على الإيجابيات والسلبيات وحل جميع المعوقات التي تعوق انتظام الدراسة على الفور، بالإضافة إلى متابعة حضور وانتظام الطلاب وتفعيل الغياب الإلكتروني والالتزام بتنفيذ القرارات الوزارية والكتب الدورية لتحقيق الانضباط الإداري.

على صعيد مختلف، تمكنت إدارة شئون البيئة بديوان عام محافظة الشرقية من ضبط 42 مخالفة إلقاء مخلفات الصرف الصحي بأماكن غير مخصصة لذلك بما يضر بالبيئة والصحة العامة.

وقال مدير الإدارة المهندس ماهر الشناف -في بيان اليوم- إنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور ممدوح غراب بتكثيف الحملات التفتيشية لضبط المنازل والمنشآت التي تلقي بمياة الصرف الصحي في المواقع غير المخصصة لذلك، شنت الإدارة حملة مفاجئة بقرى العلاقمة بمركز ههيا وقرى (الأحراز - المشاعلة -المانسترلى) بمركز أبوكبير ، وقرى (الشبانات -أبو الأخضر- كفر موسى عمران - أولاد موافي) بمركز الزقازيق، والديدامون بمركز فاقوس، أسفرت عن ضبط (42) منزلا يقوم بإلقاء الصرف الصحي في غير المواقع المخصصة لها، وتم تحرير محاضر للمخالفين بالقرى المذكورة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.