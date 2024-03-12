قرار قضائي ضد 3 عاطلين لحيازتهم مخدر الأستروكس في القطامية

جدد قاضي المعارضات حبس 3 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لحيازتهم كمية لمخدر الأستروكس في القطامية.

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة المخدرات .

فقد تم ضبط (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة القطامية.. وبحوزتهم (كمية لمخدر الأستروكس- فرد خرطوش - مجموعة من أدوات وخامات تصنيع المواد المخدرة) لقيامهم بتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها.

وكذا ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.. وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الأستروكس- ميزان حساس).

وضبط (ربة منزل) بدائرة قسم شرطة دارالسلام.. وبحوزتها (كيلو جرام لمخدر الهيروين- ميزان حساس).

كما تم ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج.. وبحوزتهما (1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.