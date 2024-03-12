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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس عاملين بإحدى الشركات لاتهامهما بسرقة مبلغ مالي

صدى البلد

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس عاملين بإحدى الشركات لاتهامهما بسرقة مبلغ مالي من داخل الشركة محل عملهما الكائنة بدائرة قسم شرطة المقطم.

كشف التحقيقات، أن أجهزة الأمنية تمكنت من ضبط عاملَين بإحدى الشركات ، لأحدهما معلومات جنائية لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل الشركة محل عملهما الكائنة بدائرة قسم شرطة المقطم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي أصدرت قرارها بحبس المتهمين 4 أيام ومن ثم تم تجديد حبسهم 15 يوما ولازالت التحقيقات  مستمرة. 

وفي واقعة اخرى، استعان عامل سابق بمصنع في القطامية بـ3 آخرين لسرقة الخزينة، حيث نجحوا في ارتكاب الواقعة، إلا أن يقظة رجال الأمن بالقاهرة كانت لهم بالمرصاد.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة تمكنت من ضبط شخصين يحملان جنسية إحدى الدول لقيامهما بسرقة خزينة من داخل مصنع بدائرة قسم شرطة القطامية، وعُثر بحوزتهما على مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية".

واعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع عامل سابق بالمصنع، وعاطل، يحملان جنسية إحدى الدول.

تم ضبطهما، وأقرا بارتكاب الواقعة، وبإرشادهما تم ضبط المبلغ المالى المستولى عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

سرقة خزينة قسم شرطة القطامية قسم شرطة المقطم واقعة سرقة مبلغ مالي معلومات جنائية

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