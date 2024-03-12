للخلاف علي الأجرة.. قرار بشأن متهم بالشروع في قتـ.ـل شخص

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس سائق توك توك 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بالشروع في قتل عامل بعد طعنه بسبب خلاف علي الأجرة.

البداية عندما ألقي رجال الأمن بالقاهرة القبض علي سائق توك توك لاتهامه بالشروع في قتل عامل بعد طعنه بسبب خلاف علي الأجرة .

وكان قسم شرطة السلام اول قد تلقي اشارة من مستشفي السلام العام يفيد استقبالها عامل مصاب بجرح طعني اثر ادعاء مشاجرة .

تبين من الفحص ان المصاب تلقي طعنه نافذة من سائق توك توك بسبب الخلاف علي الأجرة ، تم تحرير محضر ، وتولت النيابة العامة التحقيق.